Посольство Украины в Сербии назвало неприемлемыми попытки сербских политиков вмешиваться в дела Украины

После обвинений сербских СМИ в причастности украинцев к митингам в Сербии, посольство Украины в Сербии заявило, что Украина не вмешивается во внутренние дела Сербии, и считает неприемлемыми попытки "отдельных сербских политиков" вмешиваться во внутренние дела Украины. Соответствующее заявление обнародовано в понедельник, 13 июля, передает "Европейская правда".

"Посольство Украины в Сербии еще раз официально заявляет, что Украина никоим образом не вмешивается во внутреннюю политическую ситуацию в Республике Сербия. В то же время посольство считает неприемлемыми попытки вмешиваться во внутренние дела Украины, в частности, прибегать к негативным публичным оценкам сознательного европейского выбора, сделанного украинским народом со стороны любых иностранных должностных лиц - включая мэра Вождоваца", - говорится в сообщении.

"Имеем честь напомнить Александару Ставичу, что то, что он пренебрежительно называет "украинским сценарием", было борьбой украинцев за свои права против коррумпированного авторитарного правительства. Это европейский выбор большинства украинцев, за который заплачено дорогой ценой. Любые оценки по этому выбору, положительные или отрицательные, должны давать исключительно сами украинцы, а не иностранные политики", - заявили в ведомстве.

В Посольстве отметили, что с удивлением вопсприняли критику по поводу европейского выбора Украины от чиновника политической силы, которая ведет Сербию в ЕС.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Белграде прошли масштабные митинги с попытками штурмовать парламент из-за решений властей усилить карантин.

Однако несмотря на это, власти все же ввели карантинные ограничения, но без коммендантского часа.