В Белграде штурмовали парламент после объявления об усилении карантина и введении комендантского часа

После того, как власти Сербии объявили о введении комендантского часа и усиления карантина в столице страны (Белград), в городе штурмовали парламент в качестве протеста подобным мерам. Об этом сообщает Nova.rs.

Народ начал протестовать после того, как президент Александр Вучич объвил о возвращении в столице жестких карантинных мер: запрета на собрания и комендантского часа в течение следующих выходных.

После этого заявления около 8 вечера тысячи людей собрались перед зданием парламента, выкрикивая критику в ​​адрес президента.

В определенный момент люди попытались штурмовать полицию и здание парламента.

В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Некоторые протестующие бросались в них камнями, а также перевернули и подожгли мусорные баки.

После начала беспорядков значительная часть протестующих решила уйти, другие остались. Столкновения с полицией продолжались до поздней ночи.

Как сообщали Українські Новини, 21 июня, в Сербии состоялись общенациональные выборы после трех месяцев карантина по всей Европе, вызванного пандемией коронавируса.

Что касается эпидемиологической ситуации, то в Сербии она существенно ухудшилась. 27 июня суточный прирост больных впервые с конца апреля превысил 200, 2 июля зарегистрировали 359 новых случаев - рекорд с середины апреля.