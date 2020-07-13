Количество проведенных за сутки ПЦР-тестов на коронавирус упало почти на треть

12 июля было проведено 6 976 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 32,1% меньше по сравнению с предыдущими сутками, и 3 548 исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что на 25,2% меньше по сравнению с 11 июля.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в общем было проведено 10 524 тестирования, из них 6 976 методом ПЦР, а также 3 548 методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года проведено 803 657 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР и 353 717 - методом ИФА.

В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья 12 июля поступило 679 сообщений о подозрении на COVID-19, а всего с начала 2020 года поступило 102 113 сообщений о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине третий день подряд падает заболеваемость коронавирусом, а смертность начала расти.

Тем временем в общежитии киевского вуза вспышка коронавируса: инфицированные иностранцы сбежали.