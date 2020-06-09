подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Экономика
  • По программе "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали кредитов на 381 млн гривен, — Минфин
09 июня 2020, вторник, 16:30 26
Экономика 2020-06-09T17:00:02+03:00
Українські Новини
По программе "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали кредитов на 381 млн гривен, — Минфин

По программе "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали кредитов на 381 млн гривен, — Минфин

Валерия Драгомирова
Минфин, Бизнес, Кредит, Предприниматели, Доступные кредиты 5-7-9%
Кредит. Фото: pixabay
Кредит. Фото: pixabay

Банки по состоянию на 9 июня выдали 605 кредитов на 381,05 млн гривен в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передают Українськi Новини. 

В частности, за первую неделю лета банки - партнеры госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали 51 кредит на общую сумму 32,6 млн гривен.

Также указывается, что банки-партнеры продолжают прием заявок на новые инструменты программы, которые были введены правительством во время действия карантинных мер по противодействию пандемии коронавируса (рефинансирование, оборотные, инвестиционные кредиты производителям медицинского оборудования).

В частности, за последнюю неделю спрос на займы под такие условия составил почти 390 млн гривен.

Первый предприниматель уже смог рефинансировать свой кредит на сумму 1,1 млн гривен в Приватбанке под 0% до конца марта 2021 года.

На текущей неделе Фонд развития предпринимательства планирует подписание соглашений о партнерстве с двумя новыми банками - ОТП Банком и Международным инвестиционным банком.

Как сообщали Українські Новини, государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" для предпринимателей начала работать с 1 февраля.

Указанная программа рассчитана на развитие бизнеса субъектов малого и среднего предпринимательства, численность работников которого не превышает 50 человек, а годовой доход не превышает сумму в 50 млн гривен.

Больше новостей о: Минфин Бизнес Кредит Предприниматели Доступные кредиты 5-7-9%

В Минфине рассказали, когда опубликуют меморандум ...
Крафтовые пивоварни просят снизить стоимость лицен...
МВФ еще не включил Украину в календарь совета дире...
В Киеве предприниматели протестуют под КГГА и Офис...
Зеленский предлагает вынести на всеукраинский референдум вопрос изменения территории Украины
Кто несет ответственность за отсутствие посадок топ-чиновников: генпрокурор перечислила виноватых
Новости
После продолжительного роста гривна упала в цене. Курс НБУ на среду 17:03
Смерть депутата Рады Давыденко расследуют как самоубийство, — Венедиктова 17:02
Генпрокурор Венедиктова против легализации оружия 17:00
До "Борисполя" снова будет ходить поезд-экспресс, но по сокращенному расписанию 16:43
Зеленский поручил Кабмину продумать рекомендации для работы лагерей в условиях пандемии коронавируса 16:42
больше новостей
Украинцы получат две или три пенсии вместо одной: что изменит пенсионная реформа 05:30 Инфографика
Доллар продолжает падать. Курс валют на 9 июня 05:00
Пенсионерка, которой "слуга народа" советовал продать собаку, рассказала о судьбе Шарика 19:58
Дороже, чем в Турции и Египте: за сколько можно отдохнуть этим летом в Украине 22:00
В Луганск из России ночью лесными тропами перебросили военные грузовики 22:54
больше новостей
В Луганск из России ночью лесными тропами перебросили военные грузовики 22:54
Украинцы получат две или три пенсии вместо одной: что изменит пенсионная реформа 05:30 Инфографика
Приватбанк запустил сервис по снятию наличных на кассе магазина 11:28
Пенсионерка, которой "слуга народа" советовал продать собаку, рассказала о судьбе Шарика 19:58
Дороже, чем в Турции и Египте: за сколько можно отдохнуть этим летом в Украине 22:00
больше новостей
Верещук собралась участвовать в праймериз на выдвижение кандидата в мэры столицы
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok