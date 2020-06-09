По программе "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали кредитов на 381 млн гривен, — Минфин

Банки по состоянию на 9 июня выдали 605 кредитов на 381,05 млн гривен в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передают Українськi Новини.

В частности, за первую неделю лета банки - партнеры госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали 51 кредит на общую сумму 32,6 млн гривен.

Также указывается, что банки-партнеры продолжают прием заявок на новые инструменты программы, которые были введены правительством во время действия карантинных мер по противодействию пандемии коронавируса (рефинансирование, оборотные, инвестиционные кредиты производителям медицинского оборудования).

В частности, за последнюю неделю спрос на займы под такие условия составил почти 390 млн гривен.

Первый предприниматель уже смог рефинансировать свой кредит на сумму 1,1 млн гривен в Приватбанке под 0% до конца марта 2021 года.

На текущей неделе Фонд развития предпринимательства планирует подписание соглашений о партнерстве с двумя новыми банками - ОТП Банком и Международным инвестиционным банком.

Как сообщали Українські Новини, государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" для предпринимателей начала работать с 1 февраля.

Указанная программа рассчитана на развитие бизнеса субъектов малого и среднего предпринимательства, численность работников которого не превышает 50 человек, а годовой доход не превышает сумму в 50 млн гривен.