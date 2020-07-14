подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
14 июля 2020, вторник, 11:07 3320
Судебная власть 2020-07-14T11:07:01+03:00
Українські Новини
Мэр Черкасс просит суд взыскать с Зеленского моральный ущерб за унижение чести и достоинства

Мэр Черкасс просит суд взыскать с Зеленского моральный ущерб за унижение чести и достоинства

Валерия Драгомирова
Моральный ущерб, Печерский районный суд Киева, Владимир Зеленский, Анатолий Бондаренко, мэр Черкасс
Анатолий Бондаренко. Скриншот: YouTube/НАШ
Анатолий Бондаренко. Скриншот: YouTube/НАШ

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко просит Печерский районный суд Киева взыскать с Президента Владимира Зеленского в свою пользу денежные средства в качестве возмещения морального ущерба за унижение чести, достоинства и деловой репутации.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

При этом сумма возмещения морального вреда, о котором идет речь, не уточняется.

Суд рассмотрит иск Бондаренко 18 августа.

Заседание начнется в 10:00.

Как сообщали Українськi Новини, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко подал иск в суд против Зеленского о защите чести и достоинства. 

20 мая в ходе пресс-конференции Зеленский, комментируя ситуацию вокруг Бондаренко, сказал: "Я не знаю как говорить о мэре Черкасс, когда он проходит по 19 уголовным производствам. Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду".

Ранее мэр Черкасс преждевременно отменил карантин в городе, из-за чего нарвался на критику со стороны властей.

Тем временем суд 30 июня должен был рассмотреть дело об угрозах Пояркова в адрес Зеленского

Больше новостей о: Моральный ущерб Печерский районный суд Киева Владимир Зеленский Анатолий Бондаренко мэр Черкасс

Это "советское" определение. В Украине могут замен...
Суд избирает меру пресечения Порошенко...
В Украине хотят ввести пожизненное заключение за п...
Назвал бандитом. Мэр Черкасс подал иск в суд проти...
В Украине легализовали игорный бизнес
В Одессе ужесточили карантин. Ночным клубам и ресторанам запрещено работать ночью
Новости
Использование ремдесивира для лечения коронавируса показало еще один положительный результат, – ученые 11:34
Рубль начал дорожать во вторник. Курс российской нацвалюты на 14 июля 11:34
Пальчевский выходит во второй тур на выборах мэра Киева, - опрос 11:31
Иран считает, что самолет МАУ сбили из-за человеческой ошибки. В МИД не согласны и требуют уголовного расследования 11:30
В Украине легализовали игорный бизнес 11:26
больше новостей
Пенсионный стаж можно докупить: сколько стоит год и как это сделать 05:30 Инфографика
Будет сложно: в РФ заявили о готовности к выходу Украины из Минских соглашений 17:28
Дело Крейга Лэнга: Украина не выдает американца США из-за его службы в АТО 21:51
Судьи ВАКС и работники НАБУ и САП находятся под угрозой увольнения из-за решения ЕСПЧ, - СМИ 13:13
Через три дня Венгрия запретит въезд из Украины 16:55
больше новостей
Дело Крейга Лэнга: Украина не выдает американца США из-за его службы в АТО 21:51
Пенсионный стаж можно докупить: сколько стоит год и как это сделать 05:30 Инфографика
В Украине более 60% пенсионеров ежемесячно получают менее 3 тысяч гривен 17:15 Инфографика
Судьи ВАКС и работники НАБУ и САП находятся под угрозой увольнения из-за решения ЕСПЧ, - СМИ 13:13
Будет сложно: в РФ заявили о готовности к выходу Украины из Минских соглашений 17:28
больше новостей
Украинцы снова могут путешествовать на Багамские острова и в Ливан, — МИД
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok