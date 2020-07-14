Мэр Черкасс просит суд взыскать с Зеленского моральный ущерб за унижение чести и достоинства

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко просит Печерский районный суд Киева взыскать с Президента Владимира Зеленского в свою пользу денежные средства в качестве возмещения морального ущерба за унижение чести, достоинства и деловой репутации.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

При этом сумма возмещения морального вреда, о котором идет речь, не уточняется.

Суд рассмотрит иск Бондаренко 18 августа.

Заседание начнется в 10:00.

Как сообщали Українськi Новини, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко подал иск в суд против Зеленского о защите чести и достоинства.

20 мая в ходе пресс-конференции Зеленский, комментируя ситуацию вокруг Бондаренко, сказал: "Я не знаю как говорить о мэре Черкасс, когда он проходит по 19 уголовным производствам. Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду".

Ранее мэр Черкасс преждевременно отменил карантин в городе, из-за чего нарвался на критику со стороны властей.



Тем временем суд 30 июня должен был рассмотреть дело об угрозах Пояркова в адрес Зеленского.