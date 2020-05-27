Назвал бандитом. Мэр Черкасс подал иск в суд против Зеленского

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко подал иск в Печерский районный суд Киева против президента Владимира Зеленского о защите чести и достоинства.

Об этом сообщил адвокат Бондаренко Денис Цыпин в видеообращении, опубликованном на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Я, Денис Цыпин, адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, подаю в Печерский районный суд города Киева исковое заявление о защите чести и достоинства, деловой репутации мэра Черкасс", - сказал он.

Отмечается, что соответствующий иск подан в связи с тем, что в ходе пресс-конференции с журналистами по случаю первого года президентства, Зеленский назвал Бондаренко "бандитом".

Как сообщали Українськi Новини, 20 мая в ходе пресс-конференции Зеленский, комментируя ситуацию вокруг Бондаренко сказал, что не сядет за один стол с такими бандитами.



Ранее мэр Черкасс преждевременно отменил карантин в городе, из-за чего нарвался на критику со стороны властей. Бондаренко уверен в обоснованности смягчения карантинных мер в городе.

При этом министр внутренних дел Арсен Аваков предупреждал городские власти Черкасс о жестком реагировании на смягчение карантинных мер.