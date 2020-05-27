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27 мая 2020, среда, 10:53 6987
Политика 2020-05-27T12:46:26+03:00
Українські Новини
Назвал бандитом. Мэр Черкасс подал иск в суд против Зеленского

Назвал бандитом. Мэр Черкасс подал иск в суд против Зеленского

Валерия Драгомирова
иск в суд, Владимир Зеленский, Анатолий Бондаренко, мэр Черкасс
Зеленский. Фото: ОПУ
Зеленский. Фото: ОПУ

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко подал иск в Печерский районный суд Киева против президента Владимира Зеленского о защите чести и достоинства.

Об этом сообщил адвокат Бондаренко Денис Цыпин в видеообращении, опубликованном на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Я, Денис Цыпин, адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, подаю в Печерский районный суд города Киева исковое заявление о защите чести и достоинства, деловой репутации мэра Черкасс", - сказал он.

Отмечается, что соответствующий иск подан в связи с тем, что в ходе пресс-конференции с журналистами по случаю первого года президентства, Зеленский назвал Бондаренко "бандитом".

Как сообщали Українськi Новини, 20 мая в ходе пресс-конференции Зеленский, комментируя ситуацию вокруг Бондаренко сказал, что не сядет за один стол с такими бандитами


Ранее мэр Черкасс преждевременно отменил карантин в городе, из-за чего нарвался на критику со стороны властей. Бондаренко уверен в обоснованности смягчения карантинных мер в городе.

При этом министр внутренних дел Арсен Аваков предупреждал городские власти Черкасс о жестком реагировании на смягчение карантинных мер.

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