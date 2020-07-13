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13 июля 2020, понедельник, 20:40 198
Общество 2020-07-13T20:42:42+03:00
Українські Новини
Замминистра здравоохранения назвал области с наименьшим риском заражения коронавирусом

Замминистра здравоохранения назвал области с наименьшим риском заражения коронавирусом

Елена Новикова
Коронавирус, коронавирус в Украине, Распространение коронавируса, тесты на коронавирус, заражение коронавирусом
Виктор Ляшко. Фото: Facebook/American Chamber of Commerce in Ukraine
Виктор Ляшко. Фото: Facebook/American Chamber of Commerce in Ukraine

В то время, как семь областей не готовы к смягчению карантина, в шести областях Украины в которых наименьшее количество активных больных COVID-19 на 100 тысяч населения. Об этом на свой странице в Facebook сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Наименьшее количество активных больных на 100 тыс. населения, соответственно и наименьший риск инфицирования, в Луганской (0,9), Херсонской (1,5), Полтавской (1,7), Днепропетровской (2,8), Сумской (3,7 ) и Запорожской (5,0) областях", — написал он.

Также Ляшко уточнил, что четыре дня подряд в Украине количество активных больных меньше количества завершенных случаев (люди, выздоровели + умершие). По состоянию на 13 июля процент завершенных случаев - 51,5%.

Кроме того, он добавил, что 45% (24 379) от всех лиц, у которых подтвержден диагноз коронавирус, составляют молодые люди в возрасте от 20 до 49 лет.

Как сообщали Українскі Новини, в Украине третий день подряд падает заболеваемость коронавирусом, а смертность начала расти.

Ранее сообщалось о том, что  в Украине количество проведенных за прошедшие сутки ПЦР-тестов на коронавирус упало почти на треть.

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