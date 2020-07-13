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13 июля 2020, понедельник, 21:59 484
Мир 2020-07-13T22:15:05+03:00
Українські Новини
ВОЗ предупредила о том, что коронавирус передается воздушным путем

ВОЗ предупредила о том, что коронавирус передается воздушным путем

Елизавета Кесельман
Ученые, Исследования, Вакцина, Эксперты, Коронавирус
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Еще в марте ученые и эксперты заявили, что коронавирус оседает на поверхностях. Тем временем, Всемирная организация здравоохранения заявила, что инфекция способна передаваться в воздухе. Об этом сообщает Euronews.

Как отмечает ведомство, более 200 ученых призвали представителей ВОЗ заявить об этом и отыскать решение проблемы.

В ведомстве заявляют, что основной формой распространения коронавируса являются респираторные капли, которые способны передаыватся через тесный контакт с инфицированными людьми. Единственная же воздушная передача вируса была в медицинских учреждениях во время медицинских процедур, которые генерируют аэрозоли.

В данный перилд обсуждается версия, что воздушная передача в людных местах и местах с плохой вентиляцией "не может быть исключена". В некоторых исследованиях до этого уже указывали на такую возможность.

Это может означать, что вирусные аэрозоли могут оставаться инфекционными в воздухе в течение определенного промежутка времени. Но другие исследования опровергают наличие вирусной РНК в воздухе за пределами медицинских учреждений, отмечает ВОЗ, добавляя, что необходимы дальнейшие исследования.

Отмечается, что генеральный директор Тедром Аданом Гебреисус назначил группу экспертов для оценки уроков, полученных по реакции на коронавирус.

Как сообщали Українскькі Новини, ученые заявили, что ламы и альпаки дают антитела, которые помогут создать "эффективное оружие" против коронавируса. 

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