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13 июля 2020, понедельник, 14:08 655
Lifestyle 2020-07-13T14:08:39+03:00
Українські Новини
Как пережить погодные колебания. Советы для метеозависимых людей

Как пережить погодные колебания. Советы для метеозависимых людей

Кира Молчанова
Погода, Магнитная буря, плохое самочувствие, Ульяна Супрун, Плохая погода, советы врачей, советы врача
Плохое самочувствие. Фото: pexels.com
Плохое самочувствие. Фото: pexels.com

День за днем синоптики предупреждают украинцев о непогоде, а за неделю мы пережили температурные "качели" от +40 до +15. В такое время метеозависимые люди испытывают боль в суставах, спине, усталость, повышенное давление или головную боль. Но оказалось, что погода влияет на организм человека совсем не так, как предполагали наши бабушки. У Ульяны Супрун рассказали, как изменения погоды и вспышки на солнце могут повлиять на человека.

Как магнитная буря влияет на здоровье

Электромагнитная активность на солнце – это постоянный процесс в ближайшей к нам звезде. Иногда там происходит выброс коронарной массы. Если она достигает Земли, то начинает взаимодействовать с магнитным полюсом нашей планеты, вызывает полярное сияние. У Земли есть свое магнитное поле, поэтому электромагнитное воздействие Солнца организмом человека не ощущается, что не мешает многим жаловаться на мигрени и сильную головную боль именно в этот период. Доказательств того, что активность солнца и плохое самочувствие связаны, нет.

Как плохая погода может повилять на самочувствие

Боли в спине и суставах, а также приступы ревматоидного артрита напрямую с ухудшением погоды не связаны. Но есть опосредованная связь.

Истощение из-за воспалительных процессов, боль, невозможность выходить из дома, плохое настроение и самочувствие ухудшают чувствительность к боли и суставы начинают болеть больше. То есть могут ухудшать симптоматику ревматоидного артрита, в частности в дождливую погоду.

Кроме того, перепады температуры и давления могут быть опасными для сердца и сосудов.

При похолодании, как сейчас, холодный и сухой воздух может привести к приступу астмы, раздражать слизистые оболочки и облегчать инфицирование вирусами.

Очевидно, что очень высокие или очень низкие температуры могут вызвать определенные болезненные состояния, а их резкое изменение может негативно повлиять на защитные функции организма. Поэтому полностью отрицать влияние некоторых погодных условий на здоровье не стоит.

Специалисты советуют побольше гулять, одеваться по погоде, есть побольше овощей и фруктов, а если симптомы усугубляются, то обратиться к врачу.

Каак сообщали Українські Новини, синоптики утверждают, что резкие и контрастные перемены погоды станут в Украине нормой, более того, они будут только усиливаться из-за географического расположения страны.

Группа японских исследователей выяснила, что депрессию вызывает вирус герпеса шестого типа. Он находится в организме каждого человека в спящем состоянии, но реагирует на высокий стресс и приводит к развитию болезни.

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