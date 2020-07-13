Как пережить погодные колебания. Советы для метеозависимых людей

День за днем синоптики предупреждают украинцев о непогоде, а за неделю мы пережили температурные "качели" от +40 до +15. В такое время метеозависимые люди испытывают боль в суставах, спине, усталость, повышенное давление или головную боль. Но оказалось, что погода влияет на организм человека совсем не так, как предполагали наши бабушки. У Ульяны Супрун рассказали, как изменения погоды и вспышки на солнце могут повлиять на человека.

Как магнитная буря влияет на здоровье

Электромагнитная активность на солнце – это постоянный процесс в ближайшей к нам звезде. Иногда там происходит выброс коронарной массы. Если она достигает Земли, то начинает взаимодействовать с магнитным полюсом нашей планеты, вызывает полярное сияние. У Земли есть свое магнитное поле, поэтому электромагнитное воздействие Солнца организмом человека не ощущается, что не мешает многим жаловаться на мигрени и сильную головную боль именно в этот период. Доказательств того, что активность солнца и плохое самочувствие связаны, нет.

Как плохая погода может повилять на самочувствие

Боли в спине и суставах, а также приступы ревматоидного артрита напрямую с ухудшением погоды не связаны. Но есть опосредованная связь.

Истощение из-за воспалительных процессов, боль, невозможность выходить из дома, плохое настроение и самочувствие ухудшают чувствительность к боли и суставы начинают болеть больше. То есть могут ухудшать симптоматику ревматоидного артрита, в частности в дождливую погоду.

Кроме того, перепады температуры и давления могут быть опасными для сердца и сосудов.

При похолодании, как сейчас, холодный и сухой воздух может привести к приступу астмы, раздражать слизистые оболочки и облегчать инфицирование вирусами.

Очевидно, что очень высокие или очень низкие температуры могут вызвать определенные болезненные состояния, а их резкое изменение может негативно повлиять на защитные функции организма. Поэтому полностью отрицать влияние некоторых погодных условий на здоровье не стоит.

Специалисты советуют побольше гулять, одеваться по погоде, есть побольше овощей и фруктов, а если симптомы усугубляются, то обратиться к врачу.

Каак сообщали Українські Новини, синоптики утверждают, что резкие и контрастные перемены погоды станут в Украине нормой, более того, они будут только усиливаться из-за географического расположения страны.

Группа японских исследователей выяснила, что депрессию вызывает вирус герпеса шестого типа. Он находится в организме каждого человека в спящем состоянии, но реагирует на высокий стресс и приводит к развитию болезни.