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13 июля 2020, понедельник, 05:15 111
Политика 2020-07-13T05:15:02+03:00
Українські Новини
Трех знаков зодиака ждет успех сегодня, — астролог

Трех знаков зодиака ждет успех сегодня, — астролог

Елена Новикова
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Гороскоп на 13 июля 2020. Фото: pixabay
Гороскоп на 13 июля 2020. Фото: pixabay

В то время, как в воскресенье звезды были на стороне Близнецов, Раков и Стрельцов, в понедельник Львов, Козерогов и Водолеев будет сопровождать успех. Подробнее о том, что ждет представителей этих трех знаков зодиака 13 июля, расскажут Українські Новини.

Лев

Благоприятный день, события будут развиваться удачно для Львов. Звезды советуют в понедельник проявить внимание к поступающей информации, а полученную информацию анализировать. Также постарайтесь не обсуждать вопросы личного плана с другими, если это не близкие или друзья. В этот день больше времени проводите с теми, кто вам дорог. Уделите внимание своему любимому человеку, чтобы между вами не возникло поводов для ссор из-за невнимания друг к другу. Вечером ожидайте приятных романтических сюрпризов.

Козерог

Козероги смогут добиться значительных успехов, удача будет на их стороне. Вторая половина дня подходит для общения, восстановления любых отношений. Можно исправить некоторые ошибки и помириться с теми, с кем конфликтовали раньше. Любые вопросы семейного плана можно будет обсудить коллективно в спокойной обстановке. Вечер принесет много неожиданных сюрпризов. Неожиданое знакомство может привести к продолжительным отношениям.

Водолей

В понедельник звезды сулят Водолеям удачу и прогресс в делах. Если проявите настойчивость и терпение, то сможете удачно решить важные задачи. Для одиноких представителей этого знака зодиака знакомства, которые произойдут в этот день, получат удачное продолжение, могут стать началом любовного романа. В семейных парах будет царить полная идиллия с партнером.

Как сообщали Українські Новини, в понедельник, 13 июля, в Украине будет жара до +30 местами со шквалами и грозами

Также в июле можно будет наблюдать несколько астрономических явлений.

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