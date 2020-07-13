До 10 лет тюрьмы и лишение прав: виновнику ДТП с четырьмя погибшими сообщили о подозрении

Прокуратура сообщила о подозрении водителю, совершившему дорожно-транспортное происшествие (ДТП), повлекшее гибель 4 людей в Киевской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры, передают Українськi Новини.

"Под процессуальным руководством столичной прокуратуры сообщено о подозрении 39-летнему водителю в совершении масштабного ДТП, в результате которого погибли 2 взрослых и 2 детей (ч. 3 ст. 286 УК Украины)", - сказано в нем.

Водитель автомобиля Mercedes-Benz GL 250D, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по проезжей части Московского шоссе со стороны Козина.

Не справившись с управлением, водитель допустил столкновение с автомобилем, который двигался впереди в попутном направлении, после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Hyundai Tucson.

В результате столкновения пострадала семья из 5 человек.

Водитель и двое пассажиров (женщина и малолетняя девочка) скончались на месте.

Еще 2 мальчика были госпитализированы.

Один из них умер в карете скорой медицинской помощи по дороге в больницу.

Состояние второго мальчика - стабильно тяжелое.

"По результатам тестирования прибором DRAGER у водителя определено содержание алкоголя 1.32 промилле", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Тем временем, Зеленский отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии, однако после резонансного ДТП Рада планирует ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде.