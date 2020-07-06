подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
06 июля 2020, понедельник, 12:08 104
Президент 2020-07-06T13:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленский отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии

Зеленский отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии

Ирина Николенко
ПДД, уголовная ответственность, Вождение в нетрезвом состоянии, нарушение ПДД, Владимир Зеленский, Пьяные водители
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

После того, как с 1 июля вступил в силу закон, предусматривающий лишение свободы для нетрезвых водителей, Владимир Зеленский отменил уголовную ответственность за нетрезвое вождение. Об этом говорится на сайте парламента, передают Українські Новини.

Президент Владимир Зеленский 2 июля подписал закон согласно которому, усиливается наказание за вождение в нетрезвом состоянии, но отменяется уголовная ответственность.

После публикации закона, подписанного президентом, вождение в нетрезвом состоянии снова будет квалифицироваться как административное нарушение.

Законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для водителей, приняли еще в ноябре 2018 года. Он должен был вступить в силу с января 2020 года, но его действие отсрочили до 1 июля.

Ранее Українські Новини сообщали, Министерство внутренних дел Украины предложило ужесточить наказание за вождение в нетрезвом состоянии и в дополнение к штрафам ввести административный арест на 5, 10 или 15 суток.

Также в Раде зарегистрировали законопроект об ужесточении ответственности для пешеходов за нарушение правил дорожного движения.

Больше новостей о: ПДД уголовная ответственность Вождение в нетрезвом состоянии нарушение ПДД Владимир Зеленский Пьяные водители

Зеленский намекнул, что не простит Турчинову сдачу...
С сегодняшнего дня нетрезвых водителей ожидает уго...
За вождение в нетрезвом виде предусмотрена уголовн...
За месяц работы видеокамер уровень нарушений ПДД с...
Киев разрешил кафе и кинотеатрам работать после 22:00
В Киеве снова уменьшилась заболеваемость коронавирусом за сутки
Новости
Задержание украинцев в Греции. Авиакомпании указывают на ответственность туриста 13:19
Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже растут после двухнедельного снижения 13:11
В Киеве снова уменьшилась заболеваемость коронавирусом за сутки 13:05
Эксперты назвали топ-3 полезных продукта для здоровых и крепких зубов 13:00
Авторы законопроекта о медиа утверждают, что он не повлечет бюджетных расходов, хотя это не так 12:59 Документ
больше новостей
Куда могут путешествовать украинцы и где нужно проходить обсервацию: список 19:10
Украину накроет 40-градусная жара без намека на дождь. Прогноз погоды на понедельник 21:00
По сменам и частично онлайн. В Минобразования рассказали, как могут учиться школьники с 1 сентября 20:47
У руководителей госпредприятий повысились зарплаты, несмотря на падение прибыли, — депутат 20:48
Индексации пенсий не превышают 100-200 грн для большинства пенсионеров, - ОПЗЖ 15:56
больше новостей
Куда могут путешествовать украинцы и где нужно проходить обсервацию: список 19:10
Луценко подтвердил правдивость записей Деркача: Порошенко согласовывал с Байденом его назначение генпрокурором 19:45
По сменам и частично онлайн. В Минобразования рассказали, как могут учиться школьники с 1 сентября 20:47
У руководителей госпредприятий повысились зарплаты, несмотря на падение прибыли, — депутат 20:48
Цена на электроэнергию в Украине выше, чем в Европе 10:27
больше новостей
Зеленский отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok