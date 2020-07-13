К ВНО по биологии допустили не всех: когда можно пересдать экзамен

74 тыс. человек приняли участие во внешнем независимом оценивании (ВНО) по биологии, что составляет 65,4% от общего количества зарегистрировавшихся, 21 участник не был допущен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки, передают Українськi Новини.

"По оперативной информации региональных центров оценивания качества образования, участие в тестировании по биологии приняли 74 460 человек, что составляет 65,38% от общего количества зарегистрированных", - сказано в нем.

21 участник ВНО не был допущен в пункты тестирования, в том числе 6 участников из-за обнаружения признаков острых респираторных заболеваний.

Соблюдение процедуры тестирования контролировали 39 общественных наблюдателей.

Участники внешнего независимого оценивания, которые не смогли принять участие в основной сессии оценивания по биологии по причинам, не зависящим от их действий и воли, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии.

Для этого им необходимо в течение 5 рабочих дней (с учетом дня проведения тестирования) подать в региональный центр, в котором проходили регистрацию, документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии, и соответствующее заявление.

Ранее Українські Новини сообщали, ВНО-2020 по истории Украины состоялось 9 июля. На тестирование зарегистрировалось более 264 тысяч человек, оно продлилось 150 минут.

Также 7 июля состоялось ВНО по английскому языку, на которое зарегистрировались 117,6 тысяч абитуриентов.