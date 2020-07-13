подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
13 июля 2020, понедельник, 22:19 123
Общество 2020-07-13T22:30:01+03:00
Українські Новини
К ВНО по биологии допустили не всех: когда можно пересдать экзамен

К ВНО по биологии допустили не всех: когда можно пересдать экзамен

Надежда Комендантова
Минобразования, Экзамен, ВНО, ВНО по биологии, пересдача ВНО
ВНО. Фото: Pixabay
ВНО. Фото: Pixabay

74 тыс. человек приняли участие во внешнем независимом оценивании (ВНО) по биологии, что составляет 65,4% от общего количества зарегистрировавшихся, 21 участник не был допущен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки, передают Українськi Новини.

"По оперативной информации региональных центров оценивания качества образования, участие в тестировании по биологии приняли 74 460 человек, что составляет 65,38% от общего количества зарегистрированных", - сказано в нем.

21 участник ВНО не был допущен в пункты тестирования, в том числе 6 участников из-за обнаружения признаков острых респираторных заболеваний.

Соблюдение процедуры тестирования контролировали 39 общественных наблюдателей.

Участники внешнего независимого оценивания, которые не смогли принять участие в основной сессии оценивания по биологии по причинам, не зависящим от их действий и воли, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии.

Для этого им необходимо в течение 5 рабочих дней (с учетом дня проведения тестирования) подать в региональный центр, в котором проходили регистрацию, документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии, и соответствующее заявление.

Ранее Українські Новини сообщали, ВНО-2020 по истории Украины состоялось 9 июля. На тестирование зарегистрировалось более 264 тысяч человек, оно продлилось 150 минут.

Также 7 июля состоялось ВНО по английскому языку, на которое зарегистрировались 117,6 тысяч абитуриентов.

Больше новостей о: Минобразования Экзамен ВНО ВНО по биологии пересдача ВНО

Львовская область ослабила карантин. Что разрешили
Замминистра здравоохранения назвал области с наименьшим риском заражения коронавирусом
Новости
К ВНО по биологии допустили не всех: когда можно пересдать экзамен 22:19
Львовская область ослабила карантин. Что разрешили 22:05
ВОЗ предупредила о том, что коронавирус передается воздушным путем 21:59
При эвакуации погибшего из зоны ООС погиб военный медик 21:58
Зеленский приехал на встречу с фракцией "Слуга народа" 21:30
больше новостей
Будет сложно: в РФ заявили о готовности к выходу Украины из Минских соглашений 17:28
Дело Крейга Лэнга: Украина не выдает американца США из-за его службы в АТО 21:51
Судьи ВАКС и работники НАБУ и САП находятся под угрозой увольнения из-за решения ЕСПЧ, - СМИ 13:13
Через три дня Венгрия запретит въезд из Украины 16:55
В Украине подорожали все тепличные овощи: эксперты назвали причину 18:27
больше новостей
Дело Крейга Лэнга: Украина не выдает американца США из-за его службы в АТО 21:51
Шмыгаль похвастался, что в Украине становится меньше безработных 08:19
В Украине более 60% пенсионеров ежемесячно получают менее 3 тысяч гривен 17:15 Инфографика
Судьи ВАКС и работники НАБУ и САП находятся под угрозой увольнения из-за решения ЕСПЧ, - СМИ 13:13
Будет сложно: в РФ заявили о готовности к выходу Украины из Минских соглашений 17:28
больше новостей
Во вторник Рада проведет дополнительное внеочередное заседание: повестка дня
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok