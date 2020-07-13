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13 июля 2020, понедельник, 20:50 33
Силовые структуры 2020-07-13T20:55:36+03:00
Українські Новини
Боевики 11 раз обстреляли позиции сил ООС в понедельник. Два военных погибли

Боевики 11 раз обстреляли позиции сил ООС в понедельник. Два военных погибли

Елена Новикова
Военные, Боевики, Обстрелы, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе, позиции ВСУ, Обстрелы боевиков, смерть военных
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Боевики 11 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, 13 июля, 2 военнослужащих погибли.

 Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"13 июля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник вел огонь возле Луганского, Крымского и Майорска.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли украинские позиции вблизи Пищевика, Авдеевки, Каменки, Славного и Водяного.

В течение текущих суток 2 украинских военных погибли.

Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибших.

На участках разведения №1, №2 и №3 обстрелы не зафиксированы.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 16 раз обстреляли позиции сил ООС 12 июля, включая жилые дома, 5 военных ранены и 1 травмирован. 

Также 11 июля боевики 10 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил, 3 военных получили ранения.

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