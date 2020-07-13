Боевики 11 раз обстреляли позиции сил ООС в понедельник. Два военных погибли

Боевики 11 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, 13 июля, 2 военнослужащих погибли.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"13 июля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник вел огонь возле Луганского, Крымского и Майорска.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли украинские позиции вблизи Пищевика, Авдеевки, Каменки, Славного и Водяного.

В течение текущих суток 2 украинских военных погибли.

Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибших.

На участках разведения №1, №2 и №3 обстрелы не зафиксированы.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 16 раз обстреляли позиции сил ООС 12 июля, включая жилые дома, 5 военных ранены и 1 травмирован.

Также 11 июля боевики 10 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил, 3 военных получили ранения.