Арбузы появляются на столах украинцев: что нужно знать перед употреблением

Арбузы

Уже скоро в Украине наступит сезон арбузов, которые уже сильно подешевели. Именно эта ягода занимает первое место в списке летних десертов, ведь он не только хорошо утоляет жажду, освежает и наполняет организм энергией, но и очень полезен для здоровья. Он имеет множество секретов для человеческого организма, о которых мало кто знает.

Эта огромная ягода содержит в себе запас наиболее необходимых организму витаминов: группы В-В1, В2, В3, а также В6 и В9, С, Е, А, D. Именно такой витаминно-минеральный состав комплексно насыщает организм человека и придает ему бодрый вид.

Но больше всего арбуз ценится за то, что:

- выводит песок из почек;

Арбуз является хорошим мочегонным средством, безболезненным для того, чтобы избавиться от проблемы образования камней, а также помогает абсорбировать жир и уменьшает признаки хронического воспаления мочевого пузыря.

- борется с расстройствами кишечника;

Арбуз помогает избавиться от проблем с работой кишечника и улучшает пищеварение. Существует также арбузная диета, которая помогает избавиться от хронических запоров, и полезна при похудении.

- улучшает кровообращение и предотвращает сердечные болезни;

Ягода содержит в себе цитруллин и аргинин, улучшающие способность организма перерабатывать инсулин, а также содержит ликопин - антиоксидант, который предотвращает болезни сердца и рак.

- уменьшает напряженность мышц и повышает уровень энергии в организме;

Благодаря аминокислоте цитруллину арбуз улучшает работу мышц, устраняя их чрезмерную чувствительность, а витамин В6 в составе плода улучшает общее ощущение организма и насыщает его магнием.

Употребление арбуза при похудении

Важный пункт - это калорийность летней вкусности. В составе арбуза преобладают 2 компонента - вода и углеводы, из-за отсутствия белков и жиров в 100 граммах продукта содержится не более 40 килокалорий. Еще одна польза - это содержание фруктозы - натурального сахара, который не так вреден для фигуры, как сахароза, а пищевые волокна, содержащиеся в составе арбуза, ускоряют пищеварение.

Из-за такой низкой калорийности продукт считается полезным при похудении, он помогает очистить организм от шлаков и токсинов. Есть даже так называемые арбузные диеты, однако при их использовании обязательно нужно учитывать особенности своего организма и проконсультироваться с диетологом.

Как правильно выбрать арбуз

Представьте себе картину, когда вы приходите на рынок и видите арбуз: кругленький, идеальный по цвету и форме, без пятен, душисты. Но дома разочаровываетесь, ведь плод оказался совсем не сладким, а привлекает только его запах. Чтобы такого не происходило, всегда нужно придерживаться нескольких простых правил при выборе этого плода:

Не покупайте арбуз раньше августа, поскольку эта ягода является бахчевой культурой и его биологический срок созревания - последний месяц лета. Поэтому даже если вам в июне попадется сладкий и вкусный арбуз, то скорее всего его от души "напичкали" нитратами. Цвет. Это очень важный пункт при выборе арбуза. Если полоски на ягоде ярко-зеленого цвета, значит, ягода спелая и вкусная. Размер. Арбуз большой - значит он созрел. Если хотите выбрать действительно вкусный плод, выбирайте большого размера, ведь так арбуз достаточно наполнился жидкостью. Мальчик или девочка? Арбузы тоже имеют пол. Арбузы-девочки считаются слаще. Чтобы определить пол арбуза, необходимо посмотреть на его низ. У мальчиков он выпуклый с маленькими кружочками, а у девочек - плоский и кружочки большего размера. Хвостик. Если плод спелый, то его хвостик должен быть полностью сухим, ведь когда арбуз по мере насытился влагой и питательными веществами, он перестает питаться от корня. Щечки арбуза. Щечка - это обязательное пятнышко на арбузе, что появляется на том месте, где он лежал. Спелый плод должен иметь желтовато-оранжевый цвет пятна.

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