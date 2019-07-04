Арбузы появляются на столах украинцев: что нужно знать перед употреблением

Уже скоро в Украине наступит сезон арбузов, которые уже сильно подешевели. Именно эта ягода занимает первое место в списке летних десертов, ведь он не только хорошо утоляет жажду, освежает и наполняет организм энергией, но и очень полезен для здоровья. Он имеет множество секретов для человеческого организма, о которых мало кто знает.\r\nЭта огромная ягода содержит в себе запас наиболее необходимых организму витаминов: группы В-В1, В2, В3, а также В6 и В9, С, Е, А, D. Именно такой витаминно-минеральный состав комплексно насыщает организм человека и придает ему бодрый вид.\r\n Но больше всего арбуз ценится за то, что:\r\n- выводит песок из почек;\r\nАрбуз является хорошим мочегонным средством, безболезненным для того, чтобы избавиться от проблемы образования камней, а также помогает абсорбировать жир и уменьшает признаки хронического воспаления мочевого пузыря.\r\n- борется с расстройствами кишечника;\r\nАрбуз помогает избавиться от проблем с работой кишечника и улучшает пищеварение. Существует также арбузная диета, которая помогает избавиться от хронических запоров, и полезна при похудении.\r\n- улучшает кровообращение и предотвращает сердечные болезни;\r\n Ягода содержит в себе цитруллин и аргинин, улучшающие способность организма перерабатывать инсулин, а также содержит ликопин - антиоксидант, который предотвращает болезни сердца и рак.\r\n- уменьшает напряженность мышц и повышает уровень энергии в организме;\r\nБлагодаря аминокислоте цитруллину арбуз улучшает работу мышц, устраняя их чрезмерную чувствительность, а витамин В6 в составе плода улучшает общее ощущение организма и насыщает его магнием.\r\nУпотребление арбуза при похудении\r\nВажный пункт - это калорийность летней вкусности. В составе арбуза преобладают 2 компонента - вода и углеводы, из-за отсутствия белков и жиров в 100 граммах продукта содержится не более 40 килокалорий. Еще одна польза - это содержание фруктозы - натурального сахара, который не так вреден для фигуры, как сахароза, а пищевые волокна, содержащиеся в составе арбуза, ускоряют пищеварение.\r\nИз-за такой низкой калорийности продукт считается полезным при похудении, он помогает очистить организм от шлаков и токсинов. Есть даже так называемые арбузные диеты, однако при их использовании обязательно нужно учитывать особенности своего организма и проконсультироваться с диетологом.\r\nКак правильно выбрать арбуз\r\nПредставьте себе картину, когда вы приходите на рынок и видите арбуз: кругленький, идеальный по цвету и форме, без пятен, душисты. Но дома разочаровываетесь, ведь плод оказался совсем не сладким, а привлекает только его запах. Чтобы такого не происходило, всегда нужно придерживаться нескольких простых правил при выборе этого плода:\r\n\r\nНе покупайте арбуз раньше августа, поскольку эта ягода является бахчевой культурой и его биологический срок созревания - последний месяц лета. Поэтому даже если вам в июне попадется сладкий и вкусный арбуз, то скорее всего его от души "напичкали" нитратами.\r\nЦвет. Это очень важный пункт при выборе арбуза. Если полоски на ягоде ярко-зеленого цвета, значит, ягода спелая и вкусная.\r\nРазмер. Арбуз большой - значит он созрел. Если хотите выбрать действительно вкусный плод, выбирайте большого размера, ведь так арбуз достаточно наполнился жидкостью.\r\nМальчик или девочка? Арбузы тоже имеют пол. Арбузы-девочки считаются слаще. Чтобы определить пол арбуза, необходимо посмотреть на его низ. У мальчиков он выпуклый с маленькими кружочками, а у девочек - плоский и кружочки большего размера.\r\nХвостик. Если плод спелый, то его хвостик должен быть полностью сухим, ведь когда арбуз по мере насытился влагой и питательными веществами, он перестает питаться от корня.\r\nЩечки арбуза. Щечка - это обязательное пятнышко на арбузе, что появляется на том месте, где он лежал. Спелый плод должен иметь желтовато-оранжевый цвет пятна.\r\n\r\nРанее Українські Новини рассказали о пользе малины. Тем временем в Украине в разгаре сезон черники и голубики, которая по производству обогнала даже малину.