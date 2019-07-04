подписаться на рассылку
25.9 26.25
29.05 29.75
˟
04 июля 2019, четверг, 07:40 838
Жизнь 2019-07-04T07:40:02+03:00
Українські Новини
Арбузы появляются на столах украинцев: что нужно знать перед употреблением

Арбузы появляются на столах украинцев: что нужно знать перед употреблением

Арбуз
Арбуз

Арбузы

Уже скоро в Украине наступит сезон арбузов, которые уже сильно подешевели. Именно эта ягода занимает первое место в списке летних десертов, ведь он не только хорошо утоляет жажду, освежает и наполняет организм энергией, но и очень полезен для здоровья. Он имеет множество секретов для человеческого организма, о которых мало кто знает.

Эта огромная ягода содержит в себе запас наиболее необходимых организму витаминов: группы В-В1, В2, В3, а также В6 и В9, С, Е, А, D. Именно такой витаминно-минеральный состав комплексно насыщает организм человека и придает ему бодрый вид.

 Но больше всего арбуз ценится за то, что:

- выводит песок из почек;

Арбуз является хорошим мочегонным средством, безболезненным для того, чтобы избавиться от проблемы образования камней, а также помогает абсорбировать жир и уменьшает признаки хронического воспаления мочевого пузыря.

- борется с расстройствами кишечника;

Арбуз помогает избавиться от проблем с работой кишечника и улучшает пищеварение. Существует также арбузная диета, которая помогает избавиться от хронических запоров, и полезна при похудении.

- улучшает кровообращение и предотвращает сердечные болезни;

 Ягода содержит в себе цитруллин и аргинин, улучшающие способность организма перерабатывать инсулин, а также содержит ликопин - антиоксидант, который предотвращает болезни сердца и рак.

-  уменьшает напряженность мышц и повышает уровень энергии в организме;

Благодаря аминокислоте цитруллину арбуз улучшает работу мышц, устраняя их чрезмерную чувствительность, а витамин В6 в составе плода улучшает общее ощущение организма и насыщает его магнием.

Употребление арбуза при похудении

Важный пункт - это калорийность летней вкусности. В составе арбуза преобладают 2 компонента - вода и углеводы, из-за отсутствия белков и жиров в 100 граммах продукта содержится не более 40 килокалорий. Еще одна польза - это содержание фруктозы - натурального сахара, который не так вреден для фигуры, как сахароза, а пищевые волокна, содержащиеся в составе арбуза, ускоряют пищеварение.

Из-за такой низкой калорийности продукт считается полезным при похудении, он помогает очистить организм от шлаков и токсинов. Есть даже так называемые арбузные диеты, однако при их использовании обязательно нужно учитывать особенности своего организма и проконсультироваться с диетологом.

Как правильно выбрать арбуз

Представьте себе картину, когда вы приходите на рынок и видите арбуз: кругленький, идеальный по цвету и форме, без пятен, душисты. Но дома разочаровываетесь, ведь плод оказался совсем не сладким, а привлекает только его запах. Чтобы такого не происходило, всегда нужно придерживаться нескольких простых правил при выборе этого плода:

  1. Не покупайте арбуз раньше августа, поскольку эта ягода является бахчевой культурой и его биологический срок созревания - последний месяц лета. Поэтому даже если вам в июне попадется сладкий и вкусный арбуз, то скорее всего его от души "напичкали" нитратами.
  2. Цвет. Это очень важный пункт при выборе арбуза. Если полоски на ягоде ярко-зеленого цвета, значит, ягода спелая и вкусная.
  3. Размер. Арбуз большой - значит он созрел. Если хотите выбрать действительно вкусный плод, выбирайте большого размера, ведь так арбуз достаточно наполнился жидкостью.
  4. Мальчик или девочка? Арбузы тоже имеют пол. Арбузы-девочки считаются слаще. Чтобы определить пол арбуза, необходимо посмотреть на его низ. У мальчиков он выпуклый с маленькими кружочками, а у девочек - плоский и кружочки большего размера.
  5. Хвостик. Если плод спелый, то его хвостик должен быть полностью сухим, ведь когда арбуз по мере насытился влагой и питательными веществами, он перестает питаться от корня.
  6. Щечки арбуза. Щечка - это обязательное пятнышко на арбузе, что появляется на том месте, где он лежал. Спелый плод должен иметь желтовато-оранжевый цвет пятна.

Ранее Українські Новини рассказали о пользе малины. Тем временем в Украине в разгаре сезон черники и голубики, которая по производству обогнала даже малину.

Больше новостей о: Арбуз Ягоды польза Калорийность здоровое питание

Архив
Новости
Возможное присвоение 11 млн гривен при стройке "моста Кличко" расследует ГБР 08:27
Из кошельков украинцев исчезнут купюры в 1 и 2 гривны: когда и почему 08:00
НБУ утилизировал банкнот на 23 млрд гривен за 5 месяцев 08:00
Арбузы появляются на столах украинцев: что нужно знать перед употреблением 07:40
Сегодня в Киеве на мосту Патона ограничит движение транспорта 06:30
больше новостей
Непогода в Кривом Роге. Фото:
Из-за непогоды в Кривом Роге трое погибших: одного из них ударило током от обрыва электросети 17:03
Две страны отменили безвиз с Украиной: украинский паспорт опустился в мировом рейтинге 13:27
Североамериканский дебют: что пишут о Зеленском канадские СМИ 16:22
Украинские арбузы стали дешевле в два раза: почем продают ягоду 08:50
Портнов нанял детективов в Панаме искать офшоры Порошенко 16:14
больше новостей
Портнов намерен привлечь Парубия к ответственности за неподписание законов о борьбе с коррупцией в оборонной сфере 15:18
Похищенный налоговиками бизнесмен смог убежать из плена, - ICTV 10:33
Портнов нанял детективов в Панаме искать офшоры Порошенко 16:14
Шарий зарегистрирован кандидатом в депутаты Рады 14:08
Ставнийчук о судебной реформе команды Зеленского: КС имеет все основания признать судебную реформу Порошенко неконституционной 10:10
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok