Лучшая летняя сладость для диабетиков. Чем и для кого полезен арбуз

Арбуз славится своим потреблением в летний и жаркий сезон, поскольку его содержимое в основном – вода и сахар. Однако диетологи и эксперты заявляют, что арбуз содержит в себе множество витаминов, жизненно важных для нашего организма. Об этом сообщает издание hochu.ua

Ни для кого не секрет, что арбуз – это не фрукт, а большая ягода, в которой содержится большое количество полезных веществ и витаминов. Так, в арбузе можно найти витамин А, витамин РР, витамины В1, В2, В6, В9, витамин С, Е и Н. Из полезных веществ здесь можно найти калий, натрий, кальций, фосфор, железо и магний.

Кроме того, арбуз улучшает метаболизм, а фруктоза в его составе делает арбуз отличной едой для тех, кто болеет сахарным диабетом. Арбуз отлично очищает почки и печень, обладая сильным мочегонным и желчегонным свойствами. Если у тебя проблемы с почками, застой желчи, появляются камни, то арбузная диета может помочь в профилактике этой проблемы.

Помимо всего прочего, арбуз — невероятно диетический фрукт, который не один раз являлся главным героем очередной монодиеты. Калорийность арбуза составляет 25 кал на 100 грамм, он очень легкий и вкусный. Но в качестве средства для похудения не рекомендуется. Как способ провести разгрузочный день — можно.

Но при всем этом, арбуз отлично утоляет жажду, что может повлиять на общее состояние организма. Слишком много солей и сахара, которые не желательны. Кроме того, из-за большого количества клетчатки в составе, при проблемах с желудочно-кишечным трактом вероятен риск запоров.

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