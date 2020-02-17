Великобритания введет новые правила для работников из ЕС

После того, как 1 февраля Великобритания вышла из Европейского Союза, было принято решение ужесточить правила приема для трудовых мигрантов из ЕС.



Об этом сообщает Daily Mail.



Соглашение о новой иммиграционной системе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его команда подписали в первую засдания нового кабинета.



Они хотят ввести иммиграционную систему на основе австралийской, которая будет запрещать любые мигрантовы с ЕС, который получает заработную плату меньше установленного уровня, приезжать в страну.



По новым правилам для получения британской визы трудовые мигранты из стран ЕС должны иметь зарплату не менее 23 тыс. Фунтов стерлингов (около 27,7 тыс. Евро) в год.



Отмечается, что в большинстве случаев квалифицированным трудовым мигрантам придется искать место работы с оплатой не менее 25 600 фунтов стерлингов (около 31 тыс. Евро). Этот порог ниже, чем тот, который сейчас применяется к мигрантам из-за пределов ЕС.



Также будет введена балльная система оценки профессиональных навыков и уровня владения английским языком, наличие высшего образования.



В министерстве внутренних дел Великоъ Британии оценивают, что новая система уменьшит количество низкоквалифицированных работников, прибывающих из стран ЕС на 90 000 человек ежегодно.



Всем трудовым мигрантам нужно будет найти место работы в Британии к переезду, больше шансов на это в районах, где не хватает кадров. Те, кто имеет более высокий уровень образования или те, кто получил образование в Великобритании, также будут иметь больше шансов.



Правительство планирует разработать новые правила до конца 2020 года.

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