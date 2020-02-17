подписаться на рассылку
24.29 24.64
26.24 26.74
˟
17 февраля 2020, понедельник, 10:40 36
Европа 2020-02-17T10:41:30+02:00
Українські Новини
Великобритания введет новые правила для работников из ЕС

Великобритания введет новые правила для работников из ЕС

Таня Войтюк
Brexit, Великобритания, Британия, Въезд, Заробитчане
Великобритания. Фото: freepik
Великобритания. Фото: freepik

После того, как 1 февраля Великобритания вышла из Европейского Союза, было принято решение ужесточить правила приема для трудовых мигрантов из ЕС.


Об этом сообщает Daily Mail.

Соглашение о новой иммиграционной системе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его команда подписали в первую засдания нового кабинета.

Они хотят ввести иммиграционную систему на основе австралийской, которая будет запрещать любые мигрантовы с ЕС, который получает заработную плату меньше установленного уровня, приезжать в страну.

По новым правилам для получения британской визы трудовые мигранты из стран ЕС должны иметь зарплату не менее 23 тыс. Фунтов стерлингов (около 27,7 тыс. Евро) в год.

Отмечается, что в большинстве случаев квалифицированным трудовым мигрантам придется искать место работы с оплатой не менее 25 600 фунтов стерлингов (около 31 тыс. Евро). Этот порог ниже, чем тот, который сейчас применяется к мигрантам из-за пределов ЕС.

Также будет введена балльная система оценки профессиональных навыков и уровня владения английским языком, наличие высшего образования.

В министерстве внутренних дел Великоъ Британии оценивают, что новая система уменьшит количество низкоквалифицированных работников, прибывающих из стран ЕС на 90 000 человек ежегодно.

Всем трудовым мигрантам нужно будет найти место работы в Британии к переезду, больше шансов на это в районах, где не хватает кадров. Те, кто имеет более высокий уровень образования или те, кто получил образование в Великобритании, также будут иметь больше шансов.

Правительство планирует разработать новые правила до конца 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, Британия хочет заключить торговые отношения с ЕС по "канадскому" образцу.

Также министр иностранных дел Украины Пристайко объявил, что Brexit изменений для Украины не принесет.

Больше новостей о: Brexit Великобритания Британия Въезд Заробитчане

Рынок земли, коммуналка и визы для иностранцев: чем займется Рада на этой неделе
Сильные порывы ветра: в столице объявили штормовое предупреждение
Новости
АО "Фармак" - единственный законный правообладатель обозначения "Корвалол Corvalolum", - выводы газеты "Юридическая практика" 11:11
В Виннице загорелась многоэтажка: есть погибший 10:59
Рубль после выходных "замер" в киевских обменниках 10:57
В центре Киева силовики проверяют вещи и документы: запланированы массовые акции 10:53
Великобритания введет новые правила для работников из ЕС 10:40
больше новостей
Повышение пенсионного возраста: каких последствий стоит ожидать украинцам 05:50
У Лаврова выдвинули условие для проведения встречи "нормандской четверки" 08:43
Аэропорт "Одесса" переведет все рейсы в новый терминал с 16 февраля 16:45
Налоги в Украине начнут платить по-новому: для кого вырастет ставка 05:40
Сергей Трофимов. Фото: obozrevatel.com
Замглавы Офиса президента пришел на съезд "Слуги народа" с рюкзаком за €2000 13:55
больше новостей
В "Слуге народа" определились с идеологией 17:12
Налоги в Украине начнут платить по-новому: для кого вырастет ставка 05:40
А не рано ли все начали успокаиваться? — Зеленский обеспокоен тенденцией снижения интереса к войне в Украине 14:24
"Слуга народа" ввела членские взносы 15:49
Сергей Трофимов. Фото: obozrevatel.com
Замглавы Офиса президента пришел на съезд "Слуги народа" с рюкзаком за €2000 13:55
больше новостей
Нацбанк повысил курс гривны: почем валюта в начале недели
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok