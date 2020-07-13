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13 июля 2020, понедельник, 11:22 416
Силовые структуры 2020-07-13T12:00:03+03:00
Українські Новини
2 военных погибли в зоне ООС в понедельник

2 военных погибли в зоне ООС в понедельник

Елизавета Драбкина
Военные, война на Донбассе, Ситуация в зоне ООС
Вооруженные силы Фото: НикОГА
Вооруженные силы Фото: НикОГА

Двое украинских военнослужащих погибли в зоне проведения операции Объединенных сил в понедельник, 13 июля.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 13 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня. Враг открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил неподалеку Славного. К большому сожалению, в результате обстрела противника Украина потеряла одного мужественного защитника", - сказано в нем.

Отмечается, что такие действия оккупантов не останутся безнаказанными.

"Еще одно трагическое событие произошло вблизи населенного пункта Зайцево. Во время выполнения боевого задания в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве еще один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших военных.

Как сообщали Українськi Новини, 12 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня, применив запрещенное минскими договоренностями оружие. Ранение получили пятеро украинских военных, еще один - боевое травмирование.

11 июля боевики 10 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил, 3 военных получили ранения.

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