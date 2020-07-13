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  • Литва внесла Украину в список стран, граждане которых обязаны пройти обсервацию по прибытии
13 июля 2020, понедельник, 20:33 116
Мир 2020-07-13T20:34:08+03:00
Українські Новини
Литва внесла Украину в список стран, граждане которых обязаны пройти обсервацию по прибытии

Литва внесла Украину в список стран, граждане которых обязаны пройти обсервацию по прибытии

Елизавета Кесельман
Литва, Пересечение границы, Борьба с коронавирусом, Коронавирус в Литве
Литва. Фото: pixabay
Литва. Фото: pixabay

Литва, которая в середине мая открыла границы для балтийских стран, обновила список государств, гражданам которых по приезду необходимо будет провести в изоляции 2 недели. В этом списке есть Украина, сообщает издание Delfi.

Как сообщается, на прошлой неделе в этот список включили Румынию, Болгарию, Виргинские острова, Сейшелы, Джибути, Сан-Марино и Эсватини, а в понедельник, 13 июля, в этот список добавили Гану. 

В списке остается Украина. Из выше перечисленных стран могут приехать только жители Литвы и те иностранцы, у которых есть разрешение на въезд в Литву.

Всего в этом списке включены 63 страны, в которых тяжелая ситуация с коронавирусом, где  за последние 2 недели коронавирус установили больше чем у 25 человек на 100 тысяч жителей.

Люди, вернувшиеся из таких стран, в течение суток должны передать свои данные специалистам Национального центра общественного здравоохранения. Все они должны провести в изоляции 14 дней, даже если ехали через эти страны транзитом.

Такой порядок распространяется и на приехавших из этих стран граждан Литвы и на иностранцев, у которых есть разрешение на въезд в Литву.

Как сообщали Українські Новини, в аэропортах Франции будут тестировать на коронавирус прибывших из-за границы. 

Кроме того, Италия намерена продлить чрезвычайное положение из-за коронавируса. 

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