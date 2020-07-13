Литва внесла Украину в список стран, граждане которых обязаны пройти обсервацию по прибытии

Литва, которая в середине мая открыла границы для балтийских стран, обновила список государств, гражданам которых по приезду необходимо будет провести в изоляции 2 недели. В этом списке есть Украина, сообщает издание Delfi.

Как сообщается, на прошлой неделе в этот список включили Румынию, Болгарию, Виргинские острова, Сейшелы, Джибути, Сан-Марино и Эсватини, а в понедельник, 13 июля, в этот список добавили Гану.

В списке остается Украина. Из выше перечисленных стран могут приехать только жители Литвы и те иностранцы, у которых есть разрешение на въезд в Литву.

Всего в этом списке включены 63 страны, в которых тяжелая ситуация с коронавирусом, где за последние 2 недели коронавирус установили больше чем у 25 человек на 100 тысяч жителей.

Люди, вернувшиеся из таких стран, в течение суток должны передать свои данные специалистам Национального центра общественного здравоохранения. Все они должны провести в изоляции 14 дней, даже если ехали через эти страны транзитом.

Такой порядок распространяется и на приехавших из этих стран граждан Литвы и на иностранцев, у которых есть разрешение на въезд в Литву.

Как сообщали Українські Новини, в аэропортах Франции будут тестировать на коронавирус прибывших из-за границы.

Кроме того, Италия намерена продлить чрезвычайное положение из-за коронавируса.