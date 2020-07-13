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13 июля 2020, понедельник, 22:48 59 Инфографика
Финансы 2020-07-13T22:48:59+03:00
Українські Новини
ПФУ за день направил на выплату июльских пенсий 2,1 млрд гривен

ПФУ за день направил на выплату июльских пенсий 2,1 млрд гривен

Надежда Комендантова
Пенсонеры, Пенсии, Пенсионный фонд, ПФУ, выплата пенсий, пенсии в Украине, Финансирование пенсий
Пенсия.
Пенсия.

В то время, как пенсии проиндексировали не всем, Пенсионный фонд Украины 13 июля направил на финансирование пенсий еще 2,1 миллиарда гривен. Всего с начала месяца профинансировано пенсий на сумму 20,1 миллиарда гривен.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда в соцсети Facebook.

"13 июля 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий июля. На пенсионные выплаты направлено 2,1 миллиарда гривен", - говорится в сообщении.

С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 20,1 миллиарда гривен.

Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Как сообщали Українські Новини, в Украине запустили автоматическое назначение пенсии при достижении пенсионного возраста.


Также украинцы с 4 июля получат повышенные пенсии.

Кроме того, до конца года запланировано еще одно повышение выплат пенсионерам.

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