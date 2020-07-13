ПФУ за день направил на выплату июльских пенсий 2,1 млрд гривен

В то время, как пенсии проиндексировали не всем, Пенсионный фонд Украины 13 июля направил на финансирование пенсий еще 2,1 миллиарда гривен. Всего с начала месяца профинансировано пенсий на сумму 20,1 миллиарда гривен.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда в соцсети Facebook.

"13 июля 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий июля. На пенсионные выплаты направлено 2,1 миллиарда гривен", - говорится в сообщении.

С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 20,1 миллиарда гривен.

Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Как сообщали Українські Новини, в Украине запустили автоматическое назначение пенсии при достижении пенсионного возраста.



Также украинцы с 4 июля получат повышенные пенсии.



Кроме того, до конца года запланировано еще одно повышение выплат пенсионерам.