ПФУ за день направил на выплату июльских пенсий 2,1 млрд гривен

В то время, как пенсии проиндексировали не всем, Пенсионный фонд Украины 13 июля направил на финансирование пенсий еще 2,1 миллиарда гривен. Всего с начала месяца профинансировано пенсий на сумму 20,1 миллиарда гривен. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда в соцсети Facebook. "13 июля 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий июля. На пенсионные выплаты направлено 2,1 миллиарда гривен", - говорится в сообщении. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 20,1 миллиарда гривен. Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке. Как сообщали Українські Новини, в Украине запустили автоматическое назначение пенсии при достижении пенсионного возраста.Также украинцы с 4 июля получат повышенные пенсии.Кроме того, до конца года запланировано еще одно повышение выплат пенсионерам.