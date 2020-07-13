Рада намерена отменить обязательное посещение безработных центров занятости во время карантина

В то время, как по состоянию на 1 июля в Украине количество официально зарегистрированных безработных составляет 518 тысяч человек, Верховная Рада намерена отменить на период карантина обязательное посещение не менее 1 раза в 30 календарных дней территориального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции, в котором зарегистрирован безработный.

За принятие законопроекта № 3486 за основу проголосовали 319 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Также предлагается привести в соответствие с законодательством сроки, в которые работодатели сообщают центрам занятости о запланированном массовом увольнении работников, а именно не позже чем за 2 месяца до этого (не позднее чем за 30 календарных дней в случае увольнения государственных служащих).

Законопроектом предлагается определить, что средства, которые поступили в государственный бюджет от уплаты административно-хозяйственных санкций и пени, могут использоваться Фондом социальной защиты инвалидов для предоставления работодателям компенсаций, определенных в законе "О занятости населения", которые обеспечивают трудоустройство лиц с инвалидностью из числа зарегистрированных безработных по направлению центров занятости.

Кроме того, законопроектом предлагается урегулировать вопрос о предоставлении ваучеров лицам, уволенным с военной службы после участия в АТО/ООС без условия установления инвалидности, а также позволить главам семейных фермерских хозяйств платить единый социальный взнос за себя и за членов семейного фермерского хозяйства.

Как сообщали Українські Новини, со слов премьер-министра Дениса Шмыгаля, в Украине из-за карантина растет безработица, в апреле было зарегистрировано 100 тысяч безработных.

Также в апреле Кабинет министров выделил 6 миллиардов гривен на финансирование пособий по безработице.