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13 июля 2020, понедельник, 16:59 94
Верховная Рада и партии 2020-07-13T16:59:10+03:00
Українські Новини
Рада намерена отменить обязательное посещение безработных центров занятости во время карантина

Рада намерена отменить обязательное посещение безработных центров занятости во время карантина

Ирина Николенко
Верховная Рада, Законопроекты, Народные депутаты, Центр занятости, Безработные, Безработица в Украине
Верховная Рада
Верховная Рада

В то время, как по состоянию на 1 июля в Украине количество официально зарегистрированных безработных составляет 518 тысяч человек, Верховная Рада намерена отменить на период карантина обязательное посещение не менее 1 раза в 30 календарных дней территориального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции, в котором зарегистрирован безработный.

За принятие законопроекта № 3486 за основу проголосовали 319 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Также предлагается привести в соответствие с законодательством сроки, в которые работодатели сообщают центрам занятости о запланированном массовом увольнении работников, а именно не позже чем за 2 месяца до этого (не позднее чем за 30 календарных дней в случае увольнения государственных служащих).

Законопроектом предлагается определить, что средства, которые поступили в государственный бюджет от уплаты административно-хозяйственных санкций и пени, могут использоваться Фондом социальной защиты инвалидов для предоставления работодателям компенсаций, определенных в законе "О занятости населения", которые обеспечивают трудоустройство лиц с инвалидностью из числа зарегистрированных безработных по направлению центров занятости.

Кроме того, законопроектом предлагается урегулировать вопрос о предоставлении ваучеров лицам, уволенным с военной службы после участия в АТО/ООС без условия установления инвалидности, а также позволить главам семейных фермерских хозяйств платить единый социальный взнос за себя и за членов семейного фермерского хозяйства.

Как сообщали Українські Новини, со слов премьер-министра Дениса Шмыгаля, в Украине из-за карантина растет безработица, в апреле было зарегистрировано 100 тысяч безработных.

Также в апреле Кабинет министров выделил 6 миллиардов гривен на финансирование пособий по безработице.

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