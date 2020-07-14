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14 июля 2020, вторник, 06:10 3295 Карта
Жизнь 2020-07-14T06:10:01+03:00
Українські Новини
Нужно одеваться теплее: синоптик предупредила о резком похолодании в Украине

Нужно одеваться теплее: синоптик предупредила о резком похолодании в Украине

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, Похолодание, погода в Киеве, погода в Украине, Наталка Диденко, Прогноз погоды в Украине, Прогноз погоды в Киеве
Погода. Фото: reading
Погода. Фото: reading

После аномальной жары в Украину пришло резкое похолодание, которое продолжится во вторник. 14 июля температура воздуха будет колебаться в районе 18-23 градусов (это после совсем недавних +34). Также ожидаются периодические дожди в ряде областей.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, прохладный воздух во вторник охватит большинство территории Украины.

"В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах 18-23 градусов. На юге и юго-востоке будет теплее, комфортные 20-26 градусов. Ветер будет завивать с северо-запада и периодическими порывами добавит прохлады. Поэтому пока что бретельки и короткие шорты можно отложить. Дожди наиболее вероятные во вторник на Черниговщине, Сумской, Полтавской областях – там могут быть даже грозовые ливни. На остальной территории Украины местами локальные дожди, местами просветления. Без существенных осадков лишь на юге и востоке", – написала Диденко.

В Киеве вторник обещает быть прохладным, а учитывая вечернюю и ночную температуру воздуха и совсем холодным: ночью, вечером, утром – 13-17 градусов, а днем – ​​всего 18-20 градусов. Существенные осадки в столице вряд ли стоит ожидать, разве что локально может быть небольшой кратковременный дождь.

"Дышите свободно, внимательно следите за прогнозом погоды и за самой погодой.

Ведь сейчас такое приятное домашнее тепло может ввести вас в заблуждение  - одевайтесь теплее. Именно возможность сэкономить на кондиционерах и вентиляторах, выгулять летние пиджачки, которые в жару не оденешь, поварить варенье и испечь что-то в духовке, не боясь теплового удара", - советует Диденко. 

Напомним,  синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине

Тем временем, Украину ждут природные катаклизмы из-за аномальной жары: синоптики дали пугающий прогноз.

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