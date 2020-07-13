В Украине более 60% пенсионеров ежемесячно получают менее 3 тысяч гривен

В то время, как пенсии проиндексировали не всем, по состоянию на 1 июля 2020 года пенсию выше 10 000 гривен получают 2,9% пенсионеров, а 62,9% пенсионеров получают менее 3000 грн в месяц. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пенсионного фонда Украины. Так, сообщается, что по данным на 01.07.2020 в Украине всего 11 241 834 пенсионера, а средний размер пенсий составляет 3 393,54 гривен. Размер пенсий распределяется таким образом: более 10 000 грн - 2,9% (264 906 человек): от 5 001 до 10 000 грн - 11,4% (1 277 186 человек); от 4 001 до 5 000 грн - 7,9% (884 418 человек); от 3 001 до 4 000 грн - 14,9% (1 671 624 человек); от 2 001 до 3 000 грн - 45,9% (5 158 392 человек); от 1 501 до 2 000 грн - 16,4% (1 845 674 человек); от 1 401 до 1 500 грн - 0,01% (1 465 человек); до 1 400 грн - 0,6% (70 487 человек). Размер пенсий в Украине по состоянию на 1 июля 2020. Инфографика: pfu.gov.ua Как сообщали Українські Новини, в Пенсионном фонде опровергли информацию о повышении выплат на 11%. Также пенсии в Украине снова повысят уже с 1 сентября.