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13 июля 2020, понедельник, 17:15 893 Инфографика
Финансы 2020-07-13T17:30:06+03:00
Українські Новини
В Украине более 60% пенсионеров ежемесячно получают менее 3 тысяч гривен

В Украине более 60% пенсионеров ежемесячно получают менее 3 тысяч гривен

Елена Новикова
Пенсионер, Пенсии, ПФУ, Повышение пенсий, Средняя пенсия, пенсии в Украине
Менее 3000 грн в месяц в Украине получают 62,9% процентов пенсионеров
Менее 3000 грн в месяц в Украине получают 62,9% процентов пенсионеров

В то время, как пенсии проиндексировали не всем, по состоянию на 1 июля 2020 года пенсию выше 10 000 гривен получают 2,9% пенсионеров, а 62,9% пенсионеров получают менее 3000 грн в месяц.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пенсионного фонда Украины.

Так, сообщается, что по данным на 01.07.2020 в Украине всего 11 241 834 пенсионера, а средний размер пенсий составляет 3 393,54 гривен.

Размер пенсий распределяется таким образом:

  • более 10 000 грн - 2,9% (264 906 человек):
  • от 5 001 до 10 000 грн - 11,4% (1 277 186 человек);
  • от 4 001 до 5 000 грн - 7,9% (884 418 человек);
  • от 3 001 до 4 000 грн - 14,9% (1 671 624 человек);
  • от 2 001 до 3 000 грн - 45,9% (5 158 392 человек);
  • от 1 501 до 2 000 грн - 16,4% (1 845 674 человек);
  • от 1 401 до 1 500 грн - 0,01% (1 465 человек);
  • до 1 400 грн - 0,6% (70 487 человек).

Размер пенсий в Украине по состоянию на 1 июля 2020. Инфографика: pfu.gov.uaРазмер пенсий в Украине по состоянию на 1 июля 2020. Инфографика: pfu.gov.ua

Как сообщали Українські Новини, в Пенсионном фонде опровергли информацию о повышении выплат на 11%.

Также пенсии в Украине снова повысят уже с 1 сентября. 

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