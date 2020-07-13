Америка предупредила своих граждан о риске быть задержанными и депортированными из Китая

В Государственном департаменте Соединенных Штатов предупредили американцев о высоком риске быть задержанными и депортированными из Китая после ряда ограничений с двух сторон. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, существует риск того, что американцев могут задержать без доступа к консульским службам США и информации об их предполагаемом преступлении, им также грозят длительные допросы и удержания по причинам, связанным с государственной безопасностью.

"Сотрудники службы безопасности могут задерживать и / или депортировать граждан США за отправку частных электронных сообщений с критикой правительства Китая", - говорится в сообщении.

Подобные предупреждения стали поступать по мере усиления напряженности в двусторонних отношениях по ряду вопросов, начиная от пандемии COVID-19 и заканчивая торговлей, новым законом о безопасности Гонконга и утверждениями о нарушениях прав человека в отношении уйгуров в регионе Синьцзян.

До этого подобное предупреждение опубликовало правительство Австралии, но в Пекине его назвали "абсолютно бессмысленным и дезинформационным".

Как сообщали Українські Новини, Китай вводит жесткие ограничения на работу американских СМИ.

Кроме того, Дональд Трамп отказался от жестких санкций против Китая. Он боится сорвать крупную торговую сделку.