С понедельника Британия еще больше ослабляет карантин

Великобритания, которая передала Госпогранслужбе 10 квадрокоптеров на 1,2 млн гривен, переходит к следующему этапу выхода из карантина. В течение двух последующих недель,власти снимут еще ряд ограничений. Об сообщает The Independent.

Как заявил государственный секретарь по вопросам цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Оливер Дауден, с 11 июля разрешено будет проводить театральные, оперные, танцевальные и музыкальные шоу на свежем воздухе.

Кроме того, с понедельника, 13 июля, в стране откроются косметологические, тату и спа-салоны. Кроме того, спортивные залы, крытые бассейны и другие спортивные сооружения смогут открыться с 25 июля.

Как сообщали Українські Новини, 7 июля английские СМИ сообщили о том, что в Англии начали закрывать пабы, которые только открылись после ослабления карантина, из-за коронавируса у клиентов.

С 4 июля Великобритания перешла к новому этапу послабления карантинных ограничений: норма социального дистанцирования смягчилась с двух метров до одного, при условии соблюдения мер предосторожности: обязательного ношения масок и использования защитных экранов.