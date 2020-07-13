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13 июля 2020, понедельник, 15:26 199
Верховная Рада и партии 2020-07-13T15:57:12+03:00
Українські Новини
Депутат Гетманцев объяснил, зачем возвращать большие зарплаты чиновникам: "Это восстановление экономики"

Депутат Гетманцев объяснил, зачем возвращать большие зарплаты чиновникам: "Это восстановление экономики"

Ольга Фандорина
Зарплаты, Даниил Гетманцев, зарплаты чиновников, Ограничение зарплат

"Слуга народа" и глава комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Рады Даниил Гетманцев поддерживает снятие ограничений в 47 тысяч гривен для зарплат чиновников, предложенное Владимиром Зеленским. Об этом сообщает "Страна".

Об этом он сказал журналистам 13 июля, видео обнародовано в YouTube.

"Мы с вами нанимали, например, судью на работу. Высококвалифицированного юриста, которому мы с вами обещали платить 50 тысяч гривен. Сейчас мы платим 47, без налогов даже меньше - под 40 тысяч. Это нарушение гарантий госслужащему. Это невыполнение обязательств государства перед ним. Всем понятная ситуация в стране была. Три месяца мы это решение исполняли, но когда уже экономика возобновляется, мне кажется, это уже не такие катастрофические цифры, не выплачивая которые мы могли бы экономить и не выполнять обязательства государства перед нашими служащими", - сказал Дании Гетманцев. 

Гетманцев о снятии ограничений - с 13:36

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский предупредил о сокращении зарплат госслужащим.


Кроме того, Офиса Президента ограничение зарплат чиновников на время карантина не коснулось. 

Тем временем как изменился рынок труда за время карантина. Многие компании отправили своих сотрудников по домам, чтобы те работали удаленно, насколько это возможно. 

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