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11 июля 2020, суббота, 09:49 155
Верховная Рада и партии 2020-07-11T10:15:05+03:00
Українські Новини
Зеленский просит Раду снять ограничение в 47 тысяч гривен для зарплат чиновников

Зеленский просит Раду снять ограничение в 47 тысяч гривен для зарплат чиновников

Валерия Драгомирова
Верховная Рада, Владимир Зеленский, Зарплата чиновников, Зарплата чиновников на карантине
Зеленский. Фото: ОПУ
Зеленский. Фото: ОПУ

Верховная Рада на внеочередном заседании 13 июля рассмотрит отмену ограничения зарплат чиновников на период карантина, которые установили на уровне не больше, чем 47 тысяч гривен.

Об этом свидетельствует Распоряжение на сайте парламента, а также проект закона №3708.

В повестке дня внеочередного заседания, инициированного президентом, нардепам предлагают проголосовать за то, чтобы указанное ограничение действовало не более трех месяцев со дня применения этой нормы.

В то же время ввели верхнюю границу для заработных плат чиновников еще 13 апреля, когда приняли госбюджет. Таким образом, в случае одобрения парламентом 13 июля срок действия ограничения должен завершиться.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский предупредил о сокращении зарплат госслужащим.

Кроме того, Офиса Президента ограничение зарплат чиновников на время карантина не коснулось. 

Тем временем как изменился рынок труда за время карантина. Многие компании отправили своих сотрудников по домам, чтобы те работали удаленно, насколько это возможно. 

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