В ВНО по истории-2020 приняли участие на 32% меньше абитуриентов, чем зарегистрировались

178,7 тыс. человек приняли участие во внешнем независимом оценивании (ВНО) по истории Украины, что составляет 67,7% от общего количества зарегистрировавшихся, 75 участников не были допущены. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки, передают Українськi Новини. "Во внешнем независимом оценивании по истории Украины приняли участие 178 714 человек - это 67,7% от общего количества зарегистрированных", - сказано в нем. 75 участников ВНО не были допущены в пункты тестирования, в том числе 17 - из-за обнаружения признаков острых респираторных заболеваний. Работа 120 участников была прекращена досрочно из-за нарушения процедуры тестирования. Соблюдение процедуры тестирования контролировали 90 общественных наблюдателей. Участники внешнего независимого оценивания, которые не смогли принять участие в основной сессии оценивания по истории Украины по причинам, не зависящим от их действий и воли, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии. Для этого им необходимо в течение 5 рабочих дней (с учетом дня проведения тестирования) подать в региональный центр, в котором проходили регистрацию, документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии, и соответствующее заявление. Как сообщали Українськi Новини, рейтинг лучших вузов страны возглавили учебные заведения из Киева. Тем временем вступительная кампания в вузы начнется 1 августа.