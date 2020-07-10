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10 июля 2020, пятница, 12:10 1305
Общество 2020-07-10T13:00:02+03:00
Українські Новини
В ВНО по истории-2020 приняли участие на 32% меньше абитуриентов, чем зарегистрировались

В ВНО по истории-2020 приняли участие на 32% меньше абитуриентов, чем зарегистрировались

Анна Рудык
История Украины, ВНО, ВНО-2020, ВНО по истории Украины
ВНО. Фото: galka.if.uа
ВНО. Фото: galka.if.uа

178,7 тыс. человек приняли участие во внешнем независимом оценивании (ВНО) по истории Украины, что составляет 67,7% от общего количества зарегистрировавшихся, 75 участников не были допущены.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки, передают Українськi Новини.

"Во внешнем независимом оценивании по истории Украины приняли участие 178 714 человек - это 67,7% от общего количества зарегистрированных", - сказано в нем.

75 участников ВНО не были допущены в пункты тестирования, в том числе 17 - из-за обнаружения признаков острых респираторных заболеваний.

Работа 120 участников была прекращена досрочно из-за нарушения процедуры тестирования.

Соблюдение процедуры тестирования контролировали 90 общественных наблюдателей.

Участники внешнего независимого оценивания, которые не смогли принять участие в основной сессии оценивания по истории Украины по причинам, не зависящим от их действий и воли, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии.

Для этого им необходимо в течение 5 рабочих дней (с учетом дня проведения тестирования) подать в региональный центр, в котором проходили регистрацию, документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии, и соответствующее заявление.

Как сообщали Українськi Новини, рейтинг лучших вузов страны возглавили учебные заведения из Киева.

Тем временем вступительная кампания в вузы начнется 1 августа

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