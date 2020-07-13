В июне подорожали продукты питания и снизились цены на электронику и товары для путешествий

В то время, как в июне по данным Госстата, повысились цены на продукты, но снизились на коммуналку, несмотря на ускорение потребительская инфляция в июне находилась ниже целевого диапазона 5% ± 1 п.п. и оставалась меньшей по сравнению с прогнозом.

Об этом говорится в сообщении Национального банка, передают Українськi Новини.

"В июне 2020 потребительская инфляция в годовом измерении ускорилась до 2,4% (с 1,7% в мае), а в месячном измерении цены выросли на 0,2%. Рост цен сдерживали слабый внутренний спрос, благоприятная ситуация на валютном рынке и относительно низкие цены на энергоресурсы. В то же время происходило удорожание сырых продуктов из-за неблагоприятных погодных условий", – говорится в сообщении НБУ.

Отмечается, что базовая инфляция не изменилась, по сравнению с маем и составила 3,0% г/г.

Фундаментальное инфляционное давление сдерживали слабый внутренний спрос и стабильная ситуация на валютном рынке.

Темпы падения цен на непродовольственные товары находились практически на уровне предыдущего месяца (1,3% г / г).

Так, углубилось падение цен на электронику, игрушки, товары для путешествий, а стоимость автомобилей, бытовой техники, одежды и обуви также осталась меньше, чем в прошлом году.

Также замедлился рост цен на фармацевтическую продукцию и товары личного ухода.

"Стабильной была и динамика роста цен на услуги (8,4% г/г). С одной стороны, быстрыми темпами росла стоимость медицинских услуг и учреждений личного ухода, что обусловлено как повышенным спросом на фоне увеличения заболеваемости, так и ростом производственных затрат", – подчеркнули в НБУ.

Цены на услуги тех секторов, деятельность которых была все еще ограничена из-за карантина (учреждений отдыха, образования), остались на уровне марта.

Стремительно ускорился рост цен на сырые продукты питания (до 5,0% г/г).

Темпы роста административно регулируемых цен снизились (до 3,2% г/г).

Продолжал дешеветь природный газ для населения из-за учета в тарифах низких цен как на мировом, так и внутреннем рынках.

Темпы роста тарифов на проезд на железнодорожном и автомобильном транспорте снизились вследствие падения цен на топливо в предыдущие периоды.

Удешевление топлива несколько замедлилось (до 26,5% г/г), отражая возобновление роста мировых цен на нефть в последние месяцы и значительный спрос на топливо, учитывая высокую интенсивность пользования личным транспортом даже после отмены ограничений на перевозку общественным транспортом.

Как сообщали Українські Новини, в мае 2020 потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 1,7%.

Также в июне овощи борщевого набора резко подешевели по сравнению с 2019 годом в Киеве и Днепре. Снизились цены на лук репчатый, который в 2019 году обновил все ценовые рекорды.