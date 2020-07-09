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  • В июне повысились цены на продукты, но снизились на коммуналку, — Гостстат
09 июля 2020, четверг, 17:29 97
Экономика 2020-07-09T18:00:02+03:00
Українські Новини
В июне повысились цены на продукты, но снизились на коммуналку, — Гостстат

В июне повысились цены на продукты, но снизились на коммуналку, — Гостстат

Валерия Драгомирова
Инфляция, Цены на продукты, Цены на коммуналку
Продукты. Pexels
Продукты. Pexels

В июне 2020 года потребительские цены повысились на 0,2%, в то время, как экономика Украины продолжает падать

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

В том числе цены на продукты питания и безалкогольные напитки в июне повысились на 0,4%, на одежду и обувь - снизились на 2,8%, на жилищно-коммунальные услуги - снизились на 0,4%, на услуги, связанные со здравоохранением, - повысились на 0,1%, на образование – повысились на 0,3%.

По сравнению с июнем 2019 года в июне 2020 года потребительские цены повысились на 2,4%.

В январе-июне инфляция составила 2,0%.

Как сообщали Українські Новини, в мае инфляция составила 0,3%. Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в мае повысились на 1,2%. 


Кроме того, в апреле инфляция составила 0,8%.

В 2019 году была зафиксирована инфляция 4,1%, в 2018 году - инфляция 9,8%, в 2017 году - инфляция 13,7%, в 2016 году – инфляция 12,4%, в 2015 году - инфляция 43,3%.

 

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