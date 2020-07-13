подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
13 июля 2020, понедельник, 09:25 269
СМИ 2020-07-13T10:15:02+03:00
Українські Новини
Журналисты просят не рассматривать законопроект "О медиа" на этой неделе

Журналисты просят не рассматривать законопроект "О медиа" на этой неделе

Анна Рудык
Верховная Рада, НСЖУ, Сергей Томиленко, Закон о медиа
Сергей Томиленко
Сергей Томиленко

Журналисты призывают Верховную Раду не рассматривать законопроект "О медиа" на этой неделе. Об этом говорится в обращении главы НСЖУ Сергея Томиленко на странице в Facebook.

Так, журналисты отметили, что почти 200 страниц законопроекта были опубликованы неделю назад и времени для его профессиональной оценки недостаточно.

"Почти 200 страниц "доработанного" законопроекта опубликованы только неделю назад и этого времени недостаточно для профессиональной оценки депутатами перед голосованием", - отмечают в НСЖУ.

В обращении отмечается, что Национальный союз журналистов Украины, Украинская Ассоциация Медиа Бизнеса и Ассоциация региональных издателей, многие известные журналисты, представители национальных и региональных медиа выступают против принятия законопроекта №2693-д "О медиа".

"Нынешний законопроект концентрируется на государственном регулировании медиа, уделяет большое внимание санкциям в СМИ, зато украинское медиа сообщество просит о гарантиях для защиты свободы слова", - говорится в обращении журналистов с подписью председателя НСЖУ Сергея Томиленко.

Представители СМИ призывают народных депутатов не спешить с голосованием чтобы предоставить достаточно времени для консультаций и продолжения широкого общественного обсуждения проекта с привлечением всех заинтересованных сторон.

Также в НСЖУ обращают внимание политиков, что обращение против нынешней редакции законопроекта "О СМИ" подписали более 200 известных журналистов и национальных и региональных СМИ. Среди них - Олеся Бацман (Gordon.ua), Орест Сохар ("Обозреватель"), Соня Кошкина (Lb.ua), Павел Елизаров (Савик Шустер Студия), Денис Иванеско ("Украинские новости"), Виктор Шлинчак (Glavcom.ua), Александр Швец ("Факты и комментарии"), Андрей Павловский (телеграмм канал PavlovskyNews), Наташа Влащенко, Дмитрий Гордон, Макс Назаров, Сергей Лямец, Михаил Чаплыга, Юрий Романенко, Юлия Лымарь, Наталья Балюк (газета "Высокий Замок").

Как сообщали Українські Новини, в Совете Европы просят Украину отложить внедрение регулирования интернет-СМИ.

Также медиаюрист заявил, что новый законопроект "О медиа" дает возможность прекратить вещание любого телеканала за 1 день.

Больше новостей о: Верховная Рада НСЖУ Сергей Томиленко Закон о медиа

"Слуги народа" пытаются обмануть Евросоюз с законо...
Киевский офис Совета Европы требует принять закон ...
Журналисты требуют не регулировать онлайн-медиа че...
В Совете Европы назначение членов Нацсовета по тел...
Украина 124-й день на карантине. Какие и где ввели ослабления
Непогода оставила без электричества 23 населенных пункта по всей Украине
Новости
Объявлено штормовое предупреждение. Украинцев предупредили о граде, грозах и шквальном ветре 10:15
Шарий заявил о нападении националистов на дом главы штаба своей партии в Харькове, - СМИ 09:59
Смерч в Херсонской области. Скриншот видео
Смерч, пронесшийся над Херсонщиной, попал на видео 09:50
В Украине третий день подряд падает заболеваемость коронавирусом, а смертность начала расти 09:50
Журналисты просят не рассматривать законопроект "О медиа" на этой неделе 09:25
больше новостей
Будет сложно: в РФ заявили о готовности к выходу Украины из Минских соглашений 17:28
Супрун рассказала о пользе кукурузы и предостерегла от переедания злака 18:29
Юлия Мендель. Скриншот Instagram iuliia_mendel
Мендель в пикантном наряде прокомментировала слухи о беременности от Зеленского 16:52
Дело Крейга Лэнга: Украина не выдает американца США из-за его службы в АТО 21:51
Медики составили рейтинг наиболее опасных мест, где можно заразиться коронавирусом 21:49 Инфографика
больше новостей
Медики составили рейтинг наиболее опасных мест, где можно заразиться коронавирусом 21:49 Инфографика
Дело Крейга Лэнга: Украина не выдает американца США из-за его службы в АТО 21:51
Шмыгаль похвастался, что в Украине становится меньше безработных 08:19
Будет сложно: в РФ заявили о готовности к выходу Украины из Минских соглашений 17:28
Зеленский просит Раду снять ограничение в 47 тысяч гривен для зарплат чиновников 12:46
больше новостей
Официальный курс гривны на понедельник. Нацвалюта упала в цене
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok