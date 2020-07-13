Журналисты просят не рассматривать законопроект "О медиа" на этой неделе

Журналисты призывают Верховную Раду не рассматривать законопроект "О медиа" на этой неделе. Об этом говорится в обращении главы НСЖУ Сергея Томиленко на странице в Facebook.

Так, журналисты отметили, что почти 200 страниц законопроекта были опубликованы неделю назад и времени для его профессиональной оценки недостаточно.

"Почти 200 страниц "доработанного" законопроекта опубликованы только неделю назад и этого времени недостаточно для профессиональной оценки депутатами перед голосованием", - отмечают в НСЖУ.

В обращении отмечается, что Национальный союз журналистов Украины, Украинская Ассоциация Медиа Бизнеса и Ассоциация региональных издателей, многие известные журналисты, представители национальных и региональных медиа выступают против принятия законопроекта №2693-д "О медиа".

"Нынешний законопроект концентрируется на государственном регулировании медиа, уделяет большое внимание санкциям в СМИ, зато украинское медиа сообщество просит о гарантиях для защиты свободы слова", - говорится в обращении журналистов с подписью председателя НСЖУ Сергея Томиленко.

Представители СМИ призывают народных депутатов не спешить с голосованием чтобы предоставить достаточно времени для консультаций и продолжения широкого общественного обсуждения проекта с привлечением всех заинтересованных сторон.

Также в НСЖУ обращают внимание политиков, что обращение против нынешней редакции законопроекта "О СМИ" подписали более 200 известных журналистов и национальных и региональных СМИ. Среди них - Олеся Бацман (Gordon.ua), Орест Сохар ("Обозреватель"), Соня Кошкина (Lb.ua), Павел Елизаров (Савик Шустер Студия), Денис Иванеско ("Украинские новости"), Виктор Шлинчак (Glavcom.ua), Александр Швец ("Факты и комментарии"), Андрей Павловский (телеграмм канал PavlovskyNews), Наташа Влащенко, Дмитрий Гордон, Макс Назаров, Сергей Лямец, Михаил Чаплыга, Юрий Романенко, Юлия Лымарь, Наталья Балюк (газета "Высокий Замок").

Как сообщали Українські Новини, в Совете Европы просят Украину отложить внедрение регулирования интернет-СМИ.

Также медиаюрист заявил, что новый законопроект "О медиа" дает возможность прекратить вещание любого телеканала за 1 день.