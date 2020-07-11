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11 июля 2020, суббота, 15:41 109
СМИ 2020-07-11T15:48:28+03:00
Українські Новини
В Совете Европы просят Украину отложить внедрение регулирования интернет-СМИ

В Совете Европы просят Украину отложить внедрение регулирования интернет-СМИ

Кира Молчанова
Совет Европы, СМИ, Цензура, Цензура в Интернете, Закон о медиа
Интернет-СМИ. Фото: НВ
Интернет-СМИ. Фото: НВ

Консультант Совета Европы Криштина Розгоний рекомендует Украине отложить внедрение регулирования интернет-СМИ и подождать, пока ЕС разработает и протестирует решения в этой сфере.

Об этом она заявила в ходе онлайн-дискуссии, посвященной законопроекту "О медиа".

Консультант подчеркнула, что в Европе только две страны приняли законодательство, регулирующие онлайн-медиа и в особенности использование языка ненависти в этой сфере.

Но в Германии вступивший в силу с 2019 года закон находится в процессе пересмотра.

А во Франции отдельный закон, предоставляющий регулятору ограничительные и запретительные полномочия в отношении онлайн-медиа и их контента, признан местным Конституционным Судом неконституционным.

"Этот закон был признан неконституционным Конституционным судом Франции. А Еврокомиссия предупредила Францию, что он противоречит европейским нормам", - подчеркнула Розгоний.

Она добавила, что Еврокомиссия только что анонсировала публичные дискуссии вокруг принятия "цифрового акта" (Digital Single Act), который должен урегулировать сферу предоставления онлайн-услуг, в том числе и предоставления информации.

Консультант Совета Европы призвала Украину подождать с внедрением регулирования онлайн-медиа, чтобы иметь возможность оценить это решение и применить европейские практики в данной сфере, когда они будут разработаны и проверены практикой.

"Сфера регулирования онлайн-медиа и онлайн-платформ пугает умы сейчас, и я определенно рекомендую и предлагаю попытаться избежать ловушек в этой сфере и попытаться подождать, чтобы увидеть, какие решения и какие лучшие практики возникают прямо сейчас. И быть очень аккуратными в расширении регуляции медиа", - резюмировала Розгоний.

Как сообщали Українськi Новини, в законопроекте "О медиа" №2693, который предложен депутатами от "Слуги народа", предлагается передать Национальному совету по телевидению и радиовещанию контроль над всеми медиа, включая онлайн-медиа и платформы общего доступа к информации, а также право требовать в суде блокирования онлайн-медиа.

С середине мая Рада направила на повторное первое чтение законопроект № 2693 о медиа.

1 июля парламентский комитет по гуманитарной и информационной политике одобрил доработанный текст и рекомендовал Раде его принять, несмотря на требования ряда онлайн-СМИ и блогеров отклонить законопроект.

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) считает доработанную версию законопроекта о медиа усиливающей контроль власти за СМИ и требует перед рассмотрением в Верховной Раде отправить документ для анализа в Европейскую комиссию "За демократию через право" ("Венецианская комиссия").

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по свободе СМИ Арлем Дезир заявил, что наложение штрафов на СМИ на основе размытых формулировок законопроекта № 2693 "О медиа" вызывает обеспокоенность.

 Консультант Совета Европы Жан-Франсуа Фурнемон рекомендует отказаться от передачи Национальному совету по телевидению и радиовещанию функций регулирования интернет-медиа.

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