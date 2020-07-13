Журналісти просять не розглядати законопроєкт "Про медіа" на цьому тижні

Законопроєкт "Про медіа" журналісти закликають Верховну Раду не розглядати на цьому тижні.

Про це йдеться у зверненні глави НСЖУ Сергія Томіленка на сторінці в Facebook.

Так, журналісти відзначили, що майже 200 сторінок законопроєкту були опубліковані тиждень тому і часу для його професійної оцінки недостатньо.

"Майже 200 сторінок "доопрацьованого" законопроєкту опубліковано лише тиждень тому і цього часу недостатньо для професійної оцінки депутатами перед голосуванням", - відзначають в НСЖУ.

У зверненні зазначається, що Національна спілка журналістів України, Українська Асоціація Медіа Бізнесу і Асоціація регіональних видавців, багато відомі журналісти, представники національних та регіональних медіа виступають проти прийняття законопроєкту №2693-д "Про медіа".

"Нинішній законопроєкт концентрується на державне регулювання медіа, приділяє велику увагу санкцій ЗМІ, натомість українське медіаспільнота просить про гарантії для захисту свободи слова", - йдеться у зверненні журналістів з підписом голови НСЖУ Сергія Томіленка.

Представники ЗМІ закликають народних депутатів не поспішати з голосуванням щоб надати достатньо часу для консультацій і продовження широкого громадського обговорення проєкту з залученням всіх зацікавлених сторін.

Також в НСЖУ звертають увагу політиків, що звернення проти нинішньої редакції законопроєкту "ПРО ЗМІ" підписали понад 200 відомих журналістів національних та регіональних ЗМІ. Серед них - Олеся Бацман (Gordon.ua), Орест Сохар ("Оглядач"), Соня Кошкіна (Lb.ua), Павло Єлізаров (Савік Шустер Студія), Денис Іванеско ("Українські новини"), Віктор Шлінчак (Glavcom.ua), Олександр Швець ("Факти і коментарі"), Андрій Павловський (телеграм канал PavlovskyNews), Наталя Влащенко, Дмитро Гордон, Макс Назаров, Сергій Лямець, Михайло Чаплига, Юрій Романенко, Юлія Лимар, Наталія Балюк (газета "Високий Замок").

Як повідомляли Українські Новини, в Раді Європи просять Україну відкласти впровадження регулювання інтернет-ЗМІ.

Також медіаюрист заявив, що новий законопроєкт "Про медіа" дає можливість припинити мовлення будь-якого телеканалу за 1 день.