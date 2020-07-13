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13 липня 2020, понеділок, 09:25 8
ЗМІ 2020-07-13T09:50:08+03:00
Українські Новини
Журналісти просять не розглядати законопроєкт "Про медіа" на цьому тижні

Журналісти просять не розглядати законопроєкт "Про медіа" на цьому тижні

Анна Рудык
ЗМІ, Журналісти, законопроєкт про медіа, Закопроєкт
Сергій Томіленко
Сергій Томіленко

Законопроєкт "Про медіа" журналісти закликають Верховну Раду не розглядати на цьому тижні.

Про це йдеться у зверненні глави НСЖУ Сергія Томіленка на сторінці в Facebook.

Так, журналісти відзначили, що майже 200 сторінок законопроєкту були опубліковані тиждень тому і часу для його професійної оцінки недостатньо.

"Майже 200 сторінок "доопрацьованого" законопроєкту опубліковано лише тиждень тому і цього часу недостатньо для професійної оцінки депутатами перед голосуванням", - відзначають в НСЖУ.

У зверненні зазначається, що Національна спілка журналістів України, Українська Асоціація Медіа Бізнесу і Асоціація регіональних видавців, багато відомі журналісти, представники національних та регіональних медіа виступають проти прийняття законопроєкту №2693-д "Про медіа".

"Нинішній законопроєкт концентрується на державне регулювання медіа, приділяє велику увагу санкцій ЗМІ, натомість українське медіаспільнота просить про гарантії для захисту свободи слова", - йдеться у зверненні журналістів з підписом голови НСЖУ Сергія Томіленка.

Представники ЗМІ закликають народних депутатів не поспішати з голосуванням щоб надати достатньо часу для консультацій і продовження широкого громадського обговорення проєкту з залученням всіх зацікавлених сторін.

Також в НСЖУ звертають увагу політиків, що звернення проти нинішньої редакції законопроєкту "ПРО ЗМІ" підписали понад 200 відомих журналістів національних та регіональних ЗМІ. Серед них - Олеся Бацман (Gordon.ua), Орест Сохар ("Оглядач"), Соня Кошкіна (Lb.ua), Павло Єлізаров (Савік Шустер Студія), Денис Іванеско ("Українські новини"), Віктор Шлінчак (Glavcom.ua), Олександр Швець ("Факти і коментарі"), Андрій Павловський (телеграм канал PavlovskyNews), Наталя Влащенко, Дмитро Гордон, Макс Назаров, Сергій Лямець, Михайло Чаплига, Юрій Романенко, Юлія Лимар, Наталія Балюк (газета "Високий Замок").

Як повідомляли Українські Новини, в Раді Європи просять Україну відкласти впровадження регулювання інтернет-ЗМІ.

Також медіаюрист заявив, що новий законопроєкт "Про медіа" дає можливість припинити мовлення будь-якого телеканалу за 1 день.

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