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12 июля 2020, воскресенье, 05:00 48
Lifestyle 2020-07-12T05:00:01+03:00
Українські Новини
Трех знаков зодиака ждет удача сегодня, — астролог

Трех знаков зодиака ждет удача сегодня, — астролог

Елена Новикова
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Гороскоп на 12 июля 2020. Фото: pixabay
Гороскоп на 12 июля 2020. Фото: pixabay

В то время, как в субботу у Овнов, Дев и Рыб были сложности в делах, в воскресенье звезды буду на стороне Близнецов, Раков и Стрельцов. Подробнее о том, что ждет представителей этих трех знаков зодиака 12 июля, расскажут Українські Новини.

Близнецы

В воскресенье Близнецам многое будет по плечу, достичь поставленных целей не составит труда. Их успехи не останутся незамеченными, можно рассчитывать на поощрение ваших стараний со стороны окружающих. Также в этот день следует воспользоваться благоприятным стечением обстоятельств, чтобы что-то изменить в своей жизни в лучшую сторону. Звезды советуют не упускать любой шанс, чтобы продвинуть свои идеи и воплотить в жизнь задуманное.

Рак

В этот день у Раков появится шанс достичь успехов. Звезды советуют постараться не упустить благоприятный момент и воспользоваться представившимися возможностями в своих интересах. В первой половине дня завершайте ранее начатые дела. После полудня беритесь за новые проекты. Новые знакомства порадуют, могут перерасти в продолжительные отношения.

Стрелец

У Стрельцов будет хороший день, чтобы завершить ранее начатые дела и подвести итоги. В воскресенье полезно проявлять инициативу и делиться своими идеями. После полудня представителям этого знака могут стоит заняться пересмотром своих взглядов в общении с партнером, постараться принять точку зрения другого человека и не запрещать любые эксперименты любимому человеку. Вечер порадует хорошими идеями и новыми возможностями.

Как сообщали Українські Новини, в воскресенье в западных областях пройдет дождь.

Ранее сообщалось о том, сколько дней украинцы будут отдыхать в июле.

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