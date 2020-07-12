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12 июля 2020, воскресенье, 17:28 1867
Внешняя политика 2020-07-12T17:31:23+03:00
Українські Новини
Будет сложно: в РФ заявили о готовности к выходу Украины из Минских соглашений

Будет сложно: в РФ заявили о готовности к выходу Украины из Минских соглашений

Надежда Комендантова
Минские соглашения, Россия, Дмитрий Песков, Украина-Россия, минские переговоры, выход Украины из Минских соглашений
Минские соглашения. Фото: nbnews.com.ua
Минские соглашения. Фото: nbnews.com.ua

В то время, как в Кремле считают заявления Резникова сигналом о выходе из минских соглашений, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия примирится, если Украина покинет минский процесс, но всем его участникам будет чрезвычайно сложно.

Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

На вопрос, готова ли Россия к выходу Украины из Минских соглашений, Песков ответил: "В данном случае насильно мил не будешь". Но подобный шаг Украины "очевидно не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве".

"Если такое произойдет, мы лишимся какой-либо базы, на основе которой выстраиваем переговорный процесс, и создать новую базу в виде нового документа будет чрезвычайно сложно", - сказал пресс-секретарь Путина.

Также Песков заявил, что "Киев как ничего не делал в плане реализации минского комплекса мер и парижских договоренностей, так и не делает, по сути нет никакого продвижения".

Как сообщали Українські Новини, Резников отрицает ультиматум России об особом статусе Донбасса на переговорах в Германии. 

Также Резников заявлял, что встреча лидеров "нормандской четверки" может пройти в августе.

Тем временем, Путин заявил, что плохие отношения России и Украины не связаны с аннексией Крыма.

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