В Кремле считают заявления Резникова сигналом о выходе из минских соглашений

В Киеве должны официально подтворить готовность пересмотреть минские соглашения, как об этом говорил украинский вице-премьер Алексей Резников. В противном случае Россия будет рассматривать это как отказ Украины от всех договоренностей и от переговоров по Донбассу.

Такое заявление сделал сделал помощник руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, передает ТАСС.

Так представитель Кремля отреагировал на сделанное накануне заявление Резникова о необходимости пересмотра соглашений, достигнутых в Минске и призыв Запада поддержать эту инициативу.

"Если в ближайшее время это заявление будет подтверждено или не будет опровергнуто теперь уже премьер-министром или президентом Украины, то это действительно означает выход Украины из минских соглашений, а следовательно и из минского и нормандского форматов переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе", - заявил Козак.

Как сообщали Українські Новини, Резников отрицает ультиматум России об особом статусе Донбасса на переговорах в Германии.

Также Резников заявлял, что встреча лидеров "нормандской четверки" может пройти в августе.