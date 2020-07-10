подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • В Кремле считают заявления Резникова сигналом о выходе из минских соглашений
10 июля 2020, пятница, 18:22 972
Политика 2020-07-10T18:23:09+03:00
Українські Новини
В Кремле считают заявления Резникова сигналом о выходе из минских соглашений

В Кремле считают заявления Резникова сигналом о выходе из минских соглашений

Кира Молчанова
Минские соглашения, Москва, Кремль, Алексей Резников, Дмитрий Козак
Переговоры в Минске. Фото: @BelarusMID
Переговоры в Минске. Фото: @BelarusMID

В Киеве должны официально подтворить готовность пересмотреть минские соглашения, как об этом говорил украинский вице-премьер Алексей Резников. В противном случае Россия будет рассматривать это как отказ Украины от всех договоренностей и от переговоров по Донбассу.

Такое заявление сделал сделал помощник руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, передает ТАСС.

Так представитель Кремля отреагировал на сделанное накануне заявление Резникова о необходимости пересмотра соглашений, достигнутых в Минске и призыв Запада поддержать эту инициативу.

"Если в ближайшее время это заявление будет подтверждено или не будет опровергнуто теперь уже премьер-министром или президентом Украины, то это действительно означает выход Украины из минских соглашений, а следовательно и из минского и нормандского форматов переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе", - заявил Козак.

Как сообщали Українські Новини, Резников отрицает ультиматум России об особом статусе Донбасса на переговорах в Германии. 

Также Резников заявлял, что встреча лидеров "нормандской четверки" может пройти в августе.

Больше новостей о: Минские соглашения Москва Кремль Алексей Резников Дмитрий Козак

Не способствует безопасности: Кремль отреагировал ...
Президент Хорватии не полетит на парад к Путину: с...
Антон Кучухидзе: Украина усиливает свои позиции в ...
У Бойко требуют выгнать Резникова из Трехсторонней...
Заболеваемость коронавирусом в Киеве снова растет
Только в Херсонской области за сутки не обнаружили ни одного случая заражения коронавирусом
Новости
На Закарпатье собирали подписи за присоединение к Венгрии 18:52
Комитет госвласти предлагает Раде создать 133 укрупненных района вместо предложенных Кабмином 129 18:40
В Кремле считают заявления Резникова сигналом о выходе из минских соглашений 18:22
С завтрашнего дня "Укрзализныця" возобновляет движение еще 9 пригородных поездов 18:05
Собор Святой Софии
Собор Святой Софии в Стамбуле лишился статуса музея и стал мечетью 18:03
больше новостей
В Черновцах Зеленского засыпали жалобами, а он разозлился и ушел, - СМИ 21:41
Зеленский продал свой дом в Иванковичах и, возможно, еще какую-то недвижимость, за 13,5 млн грн 19:29
Доллар продолжает падение, а евро - растет. Курс валют на 9 июля 11:00
Пенсии в Украине снова повысят: в Кабмине озвучили новые суммы и назвали даты 05:30 Инфографика
После продолжительного падения доллар вырос. Официальный курс на четверг 05:00
больше новостей
В Черновцах Зеленского засыпали жалобами, а он разозлился и ушел, - СМИ 21:41
Иностранные члены набсовета "Укрзализныци" получают от 50 до 150 тыс. гривен за каждый рабочий день 23:54 Документ
Сотрудник ГБР "сливал" данные расследований 23:52
Госстат обнародовал статистику смертности в Украине за четыре месяца 18:00
Зеленский продал свой дом в Иванковичах и, возможно, еще какую-то недвижимость, за 13,5 млн грн 19:29
больше новостей
Киев закрыл 4 ночных клуба из-за нарушения карантина и работы после 22:00
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok