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11 июля 2020, суббота, 08:49 2255 Карта
Общество 2020-07-11T09:30:01+03:00
Українські Новини
Сильные дожди и грозы. Спасатели предупредили о втором уровне опасности в западных областях Украины

Сильные дожди и грозы. Спасатели предупредили о втором уровне опасности в западных областях Украины

Валерия Драгомирова
Дожди, Непогода, Штормовое предупреждение, грозы, Сильные дожди, Непогода в западных областях
Гроза. Фото: de.naturewallpaperfree.com
Гроза. Фото: de.naturewallpaperfree.com

В субботу, 11 июля, в большинстве западных областей днем ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Спасатели предупреждают о I уровне опасности.

Об этом говорится в сообщении ГосЧС. 

"По данным Укргидрометцентра, 11 июля в большинстве западных областей днем грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). 12 июля значительные грозовые дожди, в Карпатах и на Закарпатье сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении. 

Прогноз погоды в Украине 11 июля. Карта: УкргидрометцентрПрогноз погоды в Украине 11 июля. Карта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, Укргидрометцентр прогнозирует в июле жару до +41 градуса в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях. Среднее месячное количество осадков 29-102 мм, в Карпатах, на Прикарпатье, Тернопольской и Хмельницкой областях 103-184 мм.

Также в некоторых регионах Украины ожидается чрезвычайная пожароопасность.

Тем временем синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине. По данным синоптика, июль будет достаточно сухим. 

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Сильные дожди и грозы. Спасатели предупредили о втором уровне опасности в западных областях Украины
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