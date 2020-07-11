Сильные дожди и грозы. Спасатели предупредили о втором уровне опасности в западных областях Украины

В субботу, 11 июля, в большинстве западных областей днем ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Спасатели предупреждают о I уровне опасности.

Об этом говорится в сообщении ГосЧС.



"По данным Укргидрометцентра, 11 июля в большинстве западных областей днем грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). 12 июля значительные грозовые дожди, в Карпатах и на Закарпатье сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине 11 июля. Карта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, Укргидрометцентр прогнозирует в июле жару до +41 градуса в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях. Среднее месячное количество осадков 29-102 мм, в Карпатах, на Прикарпатье, Тернопольской и Хмельницкой областях 103-184 мм.

Также в некоторых регионах Украины ожидается чрезвычайная пожароопасность.



Тем временем синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине. По данным синоптика, июль будет достаточно сухим.