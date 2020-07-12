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12 июля 2020, воскресенье, 06:30 1765
Lifestyle 2020-07-12T06:30:02+03:00
Українські Новини
Сегодня христиане восточного обряда отмечают День Петра и Павла

Сегодня христиане восточного обряда отмечают День Петра и Павла

Кира Молчанова
Праздники, Лето, Петра и Павла, религиозные праздники, Христианские праздники, День Петра и Павла
Лето. Фото: pixabay
Лето. Фото: pixabay

Сегодня христиане восточного обряда чтят память святых Петра и Павла – двух апостолов, которые проповедовали учение Христа после его смерти. Считается, что в этот день нужно воздерживаться от ссор и прощать старые обиды. В старину украинцы пытались по этому дню понять, какой урожай стоит ждать. Українські Новини рассказывают, что это за праздник.

Кто такие Петр и Павел

История апостолов Петра и Павла начинается в языческие времена. При рождении им были даны имена Симон и Саул. Но после крещения их стали называть более привычными для нас именами. Согласно библии, Петр до встречи с Христом был рыбаком на на Генисаретском озере. Он он первым назвал Иисуса Учителем и Мессией. После предательства и Иуды и ареста Христа, Петр трижды отрекся от своего учителя, но позже раскаялся. Чтобы искупить вину, Петр отправился в странствия по берегам Средиземного моря и Азии, а когда вернулся в Рим, его взяли под стражу и казнили, распяв лицом вниз.

Павел был законопослушным римлянином и даже преследовал христиан. Но позже сам перенял христианскую веру и стал проповедником. Он читал проповеди на Крита, в Малой Азии, Македонии и Греции, за что его и казнили.

Считается, что Петр и Павел умерли в один день – 12 июля, но с разницей в один год. Позже в Риме появились первые храмы в честь святых. Считается, что в этот день нужно отпускать старые обиды и не ссорится.

Приметы праздника Петра и Павла

  • Если на Петра кукушка кует – к беде;
  • как идет на Петра дождь, то будет гнить картофель;
  • ясно на Петров день – год будет хорошим;
  • если на Петра один дождь – урожай неплохой, два – хороший, а три – богатый;
  • как на Петров день жара, то на Рождество мороз.

Этот день также считался экватором лета, когда в силу вступают 40 жарких дней.

Ранее Українські Новини писали, как провести выходные и что посмотреть в Киеве на День Петра и Павла. На выходных можно посетить со всей семьей Певческое поле. Сейчас там работает летняя выставка – Цветочное сафари, среди которой можно увидеть много цветов в виде животных.


Кроме того, июль будет для украинцев самым рабочим днем, всего придется работать 23 дня, а отдыхать только 8.

Также в июле синоптики прогнозируют аномальную жару с тропическими ливнями и засухой. Также в этом месяце ожидаются грозы и шквальные ливни.

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