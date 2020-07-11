День Петра и Павла. Лучшие открытки и картинки для поздравления

Христианский праздник в честь святых апостолов Петра и Павла отмечается 12 июля. Этот день ознаменовывает окончание Петрова поста, поэтому праздник еще называют Петров день.Українські Новини собрали картинки и открытки для поздравления с Днем Петра и Павла. Согласно Библии и апокрифам, Петр и Павел были апостолами, то есть учениками Христа. Праздник Петра и Павла. Картинка: pinterest День Петра и Павла. Картинка: pinterest С Днем Петра и Павла. Картинка: pinterest Петра и Павла. Картинка: pinterest День святых апостолов Петра и Павла. Картинка: pinterest Ранее Українські Новини писали, как провести выходные и что посмотреть в Киеве на День Петра и Павла. На выходных можно посетить со всей семьей Певческое поле. Сейчас там работает летняя выставка – Цветочное сафари, среди которой можно увидеть много цветов в виде животных.Кроме того, июль будет для украинцев самым рабочим днем, всего придется работать 23 дня, а отдыхать только 8. Также в июле синоптики прогнозируют аномальную жару с тропическими ливнями и засухой. Также в этом месяце ожидаются грозы и шквальные ливни.