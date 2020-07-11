12 июля отмечают День Петра и Павла. Как провести выходные и что посмотреть в Киеве

12 июля православные христиане будут отмечать День Петра и Павла, так как праздник состоится в выходной день, уик-энд можно провести со всей семьей. На выходные в Киеве можно посетить Певческое поле и погулять в Ботаническом саду, передают Українські Новини. Во время выходных можно посетить со всей семьей Певческое поле. Сейчас там действует летняя выставка – Цветочное сафари, среди которой можно увидеть много цветов в виде животных. Певческое поле. Фото: Facebook\/ Новое певческое поле Выставка будет действовать до 26 июля. Также можно посетить разные локации: большая детская зона с разнообразными развлечениями; декоративные фигуры экзотических животных; яркие цветочные композиции. Также во время выходных можно посетить киевский ботанический сад, где в это время цветет много цветов. На выходных можно посетить кинотеатры, которые уже восстановили работу. Ранее Українські Новини сообщали, июль будет для украинцев самым рабочим днем, всего придется работать 23 дня, а отдыхать только 8. Также в июле синоптики прогнозируют аномальную жару с тропическими ливнями и засухой. Также в этом месяце ожидаются грозы и шквальные ливни.