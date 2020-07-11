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  • 12 июля отмечают День Петра и Павла. Как провести выходные и что посмотреть в Киеве
11 июля 2020, суббота, 06:00 41
Lifestyle 2020-07-11T06:00:02+03:00
Українські Новини
12 июля отмечают День Петра и Павла. Как провести выходные и что посмотреть в Киеве

12 июля отмечают День Петра и Павла. Как провести выходные и что посмотреть в Киеве

Ирина Николенко
Праздники, Певческое поле, Петра и Павла, Выходные 2020, Православные праздники
Выходные на День Петра и Павла
Выходные на День Петра и Павла

12 июля православные христиане будут отмечать День Петра и Павла, так как праздник состоится в выходной день, уик-энд можно провести со всей семьей. На выходные в Киеве можно посетить Певческое поле и погулять в Ботаническом саду, передают Українські Новини.

Во время выходных можно посетить со всей семьей Певческое поле. Сейчас там действует летняя выставка – Цветочное сафари, среди которой можно увидеть много цветов в виде животных.

Певческое поле. Фото: Facebook/ Новое певческое поле

Выставка будет действовать до 26 июля.

Также можно посетить разные локации:

  • большая детская зона с разнообразными развлечениями;
  • декоративные фигуры экзотических животных;
  • яркие цветочные композиции.

Также во время выходных можно посетить киевский ботанический сад, где в это время цветет много цветов.

На выходных можно посетить кинотеатры, которые уже восстановили работу.

Ранее Українські Новини сообщали, июль будет для украинцев самым рабочим днем, всего придется работать 23 дня, а отдыхать только 8.

Также в июле синоптики прогнозируют аномальную жару с тропическими ливнями и засухой. Также в этом месяце ожидаются грозы и шквальные ливни.

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