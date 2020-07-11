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11 июля 2020, суббота, 21:49 5340 Инфографика
Общество 2020-07-11T22:30:07+03:00
Українські Новини
Медики составили рейтинг наиболее опасных мест, где можно заразиться коронавирусом

Медики составили рейтинг наиболее опасных мест, где можно заразиться коронавирусом

Надежда Комендантова
Медики, Коронавирус, коронавирус в Украине, Коронавирус в мире, заражение коронавирусом
Люди в маске. Фото: Pixabay
Люди в маске. Фото: Pixabay

В то время, как Украина тестирует 4 лекарственных препарата для борьбы с коронавирусом, врачи составили рейтинг мест, где вероятность заразиться коронавирусом самая высокая и самая наименьшая. Отмечается, что занятия спортом на свежем воздухе, посещение музеев и походы в супермаркет относятся к местам с низким уровнем заражения.

Израильский Минздрав выпустил таблицу, в которой указал места и деятельность людей, которые способствуют распространению коронавируса. Все места и деятельность разбиты на 9 групп. Список опубликовал на своей странице в Facebook Олег Вишняков.

Занятия и места с самым низким риском заражения:

  • 1 категория: доставка еды курьерами, занятия спортом на воздухе
  • 2 категория: детские игры (дети-подростки), использование одного туалета в доме, заправка машин на АЗС, кемпинг, посещение музея.
  • 3 категория: поход в гости в другую семью, посещение врача, еда за пределами дома, покупки в супермаркете, отдых на пляже, ходьба по оживленной улице

Занятия и места со средним риском заражения:

  • Категория 4: купание в общественном бассейне, посещение торгового центра, пользование общественными туалетами, пикник на природе, пребывание в гостинице.
  • Категория 5: посещение кинотеатра, занятия в школе и летние лагеря, посещение казино, работа в общем офисе, посещение парикмахерской, спортивные игры на спортивной площадке.
  • Категория 6: перелеты, посещение ресторана, поездка в автобусе или поезде, занятия в спортзале, боулинг, посещение пожилого человека в его доме, игра в баскетбол.

Занятия и места с наибольшей опасностью:

  • Категория 7: посещение свадьбы, рукопожатия или объятия, отказ от ношения защитной маски, еда в общественной столовой, игры на детских площадках.
  • Категория 8: посещение спектакля или концерта, посещение синагоги, церкви, мечети, посещение стадиона, посещение паба (внутри помещения).

Места и занятия с наибольшим риском заражения:

  • Категория 9: посещение ночного клуба.

Наиболее опасные места, где можно заразиться коронавирусомНаиболее опасные места, где можно заразиться коронавирусом

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве закрыли четыре ночных клуба за работу после 22:00.

Также в столице закрыли стриптиз-клуб, так как стрептизерши танцевали без масок.

 

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