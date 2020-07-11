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11 июля 2020, суббота, 20:30 161
Верховная Рада и партии 2020-07-11T20:30:08+03:00
Українські Новини
Ограничения зарплат чиновников и местные выборы: чем займутся депутаты в понедельник

Ограничения зарплат чиновников и местные выборы: чем займутся депутаты в понедельник

Надежда Комендантова
Верховная Рада, Карантин, ограничения, Внеочередное заседание, зарплаты чиновников, Местные выборы-2020
Верховная Рада в масках.
Верховная Рада в масках.

Верховная Рада проведет внеочередное заседание в понедельник, 13 июля, в 14:00, чтобы отменить ограничения зарплат чиновников на период карантина по просьбе президента Украины Владимира Зеленского. 

Об этом говорится на сайте Верховной Рады, передают Українські Новини.

"Председатель парламента Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва 13 июля 2020", - говорится в нем.

Среди прочего, депутаты намерены рассмотреть законопроекты о введении механизма предоставления госгарантий на портфельной основе, вопрос о местных выборах, об электронном документообороте в парламенте, урегулирование отдельных вопросов ЖКХ и т.д.

Как сообщали Українськi Новини, стала известная июньская зарплата председателей фракций и групп Верховной Рады и кто из депутатов получил больше всего.

Кроме того, Офиса Президента ограничение зарплат чиновников на время карантина не коснулось. 

Тем временем, еще 70 депутатам в мае Рада не выплатила деньги за выполнение депутатских полномочий.

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