Ограничения зарплат чиновников и местные выборы: чем займутся депутаты в понедельник

Верховная Рада проведет внеочередное заседание в понедельник, 13 июля, в 14:00, чтобы отменить ограничения зарплат чиновников на период карантина по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады, передают Українські Новини.

"Председатель парламента Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва 13 июля 2020", - говорится в нем.

Среди прочего, депутаты намерены рассмотреть законопроекты о введении механизма предоставления госгарантий на портфельной основе, вопрос о местных выборах, об электронном документообороте в парламенте, урегулирование отдельных вопросов ЖКХ и т.д.

Как сообщали Українськi Новини, стала известная июньская зарплата председателей фракций и групп Верховной Рады и кто из депутатов получил больше всего.

Кроме того, Офиса Президента ограничение зарплат чиновников на время карантина не коснулось.

Тем временем, еще 70 депутатам в мае Рада не выплатила деньги за выполнение депутатских полномочий.