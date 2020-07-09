70 депутатам в мае Рада не выплатила деньги за выполнение депутатских полномочий

Верховная Рада в мае прекратила выплату средств, связанных с выполнением депутатских полномочий 70 депутатам.

Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Українських Новин.

В июне ряду депутатов было начислено по 42 040 гривен на выполнение депутатских полномочий за май.

Начисление выплат, связанных с выполнением депутатских полномочий, прекращено председателю фракции "Слуга народа" в Раде Давиду Арахамии, сопредседателю фракции "Европейская солидарность" в Раде, бывшему Президенту Петру Порошенко, председателю фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Юлии Тимошенко, сопредседателям депутатской группы "Партия "За будущее" Тарасу Батенко и Виктору Бондарю, а также сопредседателю фракции "Оппозиционная платформа - За життя" Вадиму Рабиновичу.

Также соответствующих выплат лишены Александр Дубинский ("Слуга народа"), Максим Бужанский ("Слуга народа"), Ольга Василевская-Смаглюк ("Слуга народа"), Святослав Вакарчук (внефракционный), Наталья Королевская ("Оппозиционная платформа").

Всего прекращено начисление средств, связанных с выполнением депутатских полномочий, 70 парламентариям.

Согласно законодательству, в случае, если депутат в течение календарного месяца одной очередной сессии Рады без уважительных причин не принимает участие в более чем 30% голосований при принятии решений на пленарных заседаниях парламента или в более 50% заседаний комитета, в состав которого избран, такому депутату не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

Распоряжение о прекращении таких выплат издает председатель Рады по решению Регламентного комитета.

Как сообщали Українські Новини, Разумков и Стефанчук третий месяц подряд получают по 89 тыс. гривен зарплаты и "депутатских".

Кроме того, зарплата Разумкова за апрель составила 47,2 тыс. гривен, Стефанчука – 47,2 тыс. гривен, Кондратюк – 45 тыс. гривен, а также им начислено по 42 тыс. гривен на выполнение депутатских полномочий.