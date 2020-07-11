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11 июля 2020, суббота, 19:40 362
Общество 2020-07-11T20:30:01+03:00
Українські Новини
В Ивано-Франковске сервисный центр Пенсионного фонда закрыли на карантин из-за COVID-19

В Ивано-Франковске сервисный центр Пенсионного фонда закрыли на карантин из-за COVID-19

Кира Молчанова
Карантин, Пенсионный фонд, Ивано-Франковская область, коронавирус в Украине, карантин в Украине
Коронавирус. Фото: pexels
Коронавирус. Фото: pexels

Пока за минувшие сутки в стране количество новых случаев коронавируса увеличилось на 800 до 52 743, а выздоровел 861 человек, сервисный центр Пенсионного фонда в Ивано-Франковске закрылся на карантин.

Об этом говорится в сообщении ПФ, передают Українські Новини.

"Главное управление Пенсионного фонда Украины в области сообщает, Ивано-Франковский отдел обслуживания граждан закрывается на карантин с 13.07.2020 по 24.07.2020 года включительно в связи с тем, что у одного из работников подтвердился положительный результат на COVID-19", - говорится в нем.

Все услуги по пенсионному обеспечению можно получить на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Как сообщали Українські Новини, 10 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 800 до 52 743, количество умерших от заболевания - на 27 человек до 1 372 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 2,3%, количество новых летальных случаев увеличилось на 50%.

Количество заболевших коронавирусом в Киеве 10 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 125 человек до 6 115, умерших - на 2 до 124.

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киевской области 10 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 46 человек до 2 986, умерших - на 2 до 57.

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