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11 липня 2020, субота, 19:40 5
Суспільство 2020-07-11T20:15:01+03:00
Українські Новини
В Івано-Франківську сервісний центр Пенсійного фонду закрили на карантин через COVID-19

В Івано-Франківську сервісний центр Пенсійного фонду закрили на карантин через COVID-19

Кира Молчанова
Пенсійний фонд, Івано-Франківськ, Пенсійний фонд України, Коронавірус, коронавірус в Україні, сервісний центр
Коронавірус. Фото: pexels
Коронавірус. Фото: pexels

Поки за минулу добу в країні кількість нових випадків коронавірусу збільшилася на 800 до 52 743, а одужала 861 особа, сервісний центр Пенсійного фонду в Івано-Франківську закрився на карантин.

Про це йдеться в повідомленні ПФ, передають Українські Новини.

"Головне управління Пенсійного фонду України в області повідомляє, Івано-Франківський відділ обслуговування громадян закривається на карантин з 13.07.2020 за 24.07.2020 року включно у зв'язку з тим, що в одного з працівників підтвердився позитивний результат на COVID-19", - йдеться в ньому.

Всі послуги з пенсійного забезпечення можна отримати на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Як повідомляли Українські Новини, 10 липня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 800 до 52 743, кількість померлих від захворювання - на 27 осіб до 1 372 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків знизилася на 2,3%, кількість нових летальних випадків збільшилася на 50%.

Кількість хворих на коронавірус в Києві 10 липня порівняно з попередньою добою збільшилося на 125 осіб до 6 115, померлих - на 2 до 124.

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію в Київській області 10 липня порівняно з попередньою добою збільшилась на 46 осіб до 2 986, померлих - на 2 до 57.

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