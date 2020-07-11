В Івано-Франківську сервісний центр Пенсійного фонду закрили на карантин через COVID-19

Поки за минулу добу в країні кількість нових випадків коронавірусу збільшилася на 800 до 52 743, а одужала 861 особа, сервісний центр Пенсійного фонду в Івано-Франківську закрився на карантин.

Про це йдеться в повідомленні ПФ, передають Українські Новини.

"Головне управління Пенсійного фонду України в області повідомляє, Івано-Франківський відділ обслуговування громадян закривається на карантин з 13.07.2020 за 24.07.2020 року включно у зв'язку з тим, що в одного з працівників підтвердився позитивний результат на COVID-19", - йдеться в ньому.

Всі послуги з пенсійного забезпечення можна отримати на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Як повідомляли Українські Новини, 10 липня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 800 до 52 743, кількість померлих від захворювання - на 27 осіб до 1 372 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків знизилася на 2,3%, кількість нових летальних випадків збільшилася на 50%.

Кількість хворих на коронавірус в Києві 10 липня порівняно з попередньою добою збільшилося на 125 осіб до 6 115, померлих - на 2 до 124.

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію в Київській області 10 липня порівняно з попередньою добою збільшилась на 46 осіб до 2 986, померлих - на 2 до 57.