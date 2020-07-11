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11 июля 2020, суббота, 13:13 102
Общество 2020-07-11T13:45:02+03:00
Українські Новини
В Киевской области второй день прирост по количеству новых случаев Covid-19. Данные по районам

В Киевской области второй день прирост по количеству новых случаев Covid-19. Данные по районам

Валерия Драгомирова
Киевская область, Коронавирус, Коронавирус в Киевской области
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киевской области 10 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 46 человек до 2 986, умерших - на 2 до 57.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 11 июля 2020 на 10:00 официально подтверждено 2 986 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 251 ребенка и у 521 медицинского работника... Всего за период эпидемии в Киевской области умерло 57 больных", - говорится в нем.

Наибольшее количество новых случаев было зафиксировано в Киево-Святошинском районе - 16.

Также в Ирпене было зафиксировано 6 случаев коронавируса, в Белой Церкви - 4 случая, в Фастове - 3.

По 2 случая зафиксировано в Рокитнянском районе, Обухове, Украинке и Буче, по 1 - в Васильковском и Белоцерковском районах, а также Василькове, Броварах, Вышгороде, Бородянке, Коцюбинском, Яготине и Кагарлыке.

За прошедшие сутки госпитализировано 4 больных, остальные находятся на самоизоляции (под наблюдением).

10 июля вылечились 77 человек, в том числе 8 детей.

С 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 6 402 сообщения о подозрении на COVID-19, за последние сутки - 39 сообщений.

Как сообщали Українськi Новини, 9 июля количество заболевших коронавирусом в Киевской области увеличилось на 45 человек до 2 940.

Кроме того, в Киеве второй день подряд растет количество случаев коронавируса

Тем временем Украина тестирует 4 препарата от коронавируса

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