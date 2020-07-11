В Киеве второй день подряд растет количество случаев коронавируса

Количество заболевших коронавирусом в Киеве 10 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 125 человек до 6 115, умерших - на 2 до 124.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.



"Количество больных COVID-19 в столице в последние дни увеличивается. Еще у 125 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Двое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 124 киевлян", - написал он.



В столице уже 6 115 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.



Среди заболевших: 57 женщин в возрасте от 20 до 80 лет и 7-летняя девочка, а также 61 мужчина в возрасте от 21 до 75 лет и 6 мальчиков от 4 до 14 лет.

В том числе заболели трое медиков.



В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 25 человек.



Всего коронавирус преодолели 2 058 жителей столицы.



Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 36, в Шевченковском - 18, в Святошинском и Голосеевском районах - по 14 случаев.



Как сообщали Українськi Новини, количество новых случаев коронавируса в Украине снизилось до 800 за сутки.



Кроме того, вспышку коронавируса зафиксировали в Одессе на заводе крабовых палочек.