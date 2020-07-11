В Совете Европы назначение членов Нацсовета по телевидению назвали политизированным

Консультант Совета Европы Жан-Франсуа Фурнемон считает, что прописанная в законопроекте "О медиа" процедура назначения членов Национального совета по телевидению и радиовещанию, которому предлагается передать полномочия по регулированию всех СМИ, чересчур политизирована.

Об этом он сообщил в ходе онлайн-дискуссии, посвященной законопроекту "О медиа".

Фурнемон подчеркнул, что независимость Нацсовета должна тщательнейшим образом защищаться данным законом.

"В условиях назначения, конечно, присутствует некоторая защита (независимости Нацсовета - ред.) и детальная процедура, что мы приветствуем, но назначение еще остается очень политическим. 8 членов Нацсовета назначаются двумя разными политическими органами. И я рекомендую одобрить любые меры по вовлечению НГО (негосударственных организаций - ред.), академических кругов в процесс назначения 8 членов Нацсовета", - сказал эксперт.

Он добавил, что необходимо также принять меры по ограничению политического влияния на кандидатов в члены совета, чего пока нет в текущей редакции законопроекта.

Фурнемон также выступает за максимальную финансовую независимость Нацсовета и усиление небюджетной сферы его финансирования, такой как, например, плата за лицензии.

Говоря о терминологии закона, эксперт подчеркнул, что в законе следует избегать определения "государственной контроль", говоря о полномочиях Нацсовета по регулированию медиасферы.

"Регулятор должен поддерживать свободу выражения мнений, но точно не внедрять государственный контроль в сфере медиа", - отметил Фурнемон.

Согласно законопроекту "О медиа", половина членов Нацсовета назначаются Верховной Радой, половина Президентом.

Подавать кандидатуры на эту должность могут общественные объединения и творческие союзы в сфере медиа, кандидатуры потом рассматривает созданная Президентом конкурсная комиссия и профильный парламентский комитет и выносят их для окончательного утверждения Президентом и парламентом.

Как сообщали Українськi Новини, в законопроекте "О медиа" №2693, который предложен депутатами от "Слуги народа", предлагается передать Национальному совету по телевидению и радиовещанию контроль над всеми медиа, включая онлайн-медиа и платформы общего доступа к информации, а также право требовать в суде блокирования онлайн-медиа.

С середине мая Рада направила на повторное первое чтение законопроект № 2693 о медиа.

1 июля парламентский комитет по гуманитарной и информационной политике одобрил доработанный текст и рекомендовал Раде его принять, несмотря на требования ряда онлайн-СМИ и блогеров отклонить законопроект.

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) считает доработанную версию законопроекта о медиа усиливающей контроль власти за СМИ и требует перед рассмотрением в Верховной Раде отправить документ для анализа в Европейскую комиссию "За демократию через право" ("Венецианская комиссия").

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по свободе СМИ Арлем Дезир заявил, что наложение штрафов на СМИ на основе размытых формулировок законопроекта № 2693 "О медиа" вызывает обеспокоенность.

Консультант Совета Европы Жан-Франсуа Фурнемон рекомендует отказаться от передачи Национальному совету по телевидению и радиовещанию функций регулирования интернет-медиа.