День для извинений и прощения старых обид. Какие традиции в день Петра и Павла

Христианский праздник – День Петра и Павла – отмечают 12 июля по григорианскому календарю. Этот день ознаменовывает окончание Петрова поста, поэтому праздник еще называют Петров день. Как и Ивана Купала, этот день входит в цикл летних праздников и связан со сбором урожая, передают Українські Новини.

История праздника Петра и Павла

Согласно Библии и апокрифам, Петр и Павел были апостолами, то есть учениками Христа. Раньше они были язычниками и вели совсем непохожий образ жизни. Звали их Савл и Симон. Петр был пылкой натурой, рыбаком. Павел был уважаемым гражданином Рима. Но их объединила любовь к новому учению и своему учителю, чью веру они стали проповедовать после смерти Иисуса.

Мученическую сметь они прияли в один день, но с разницей в год за распространение христианства. В дату их смерти и отмечают Петров день.

Традиции праздника

День Петра и Павла принято встречать в чистоте, поэтому накануне в дому убирают. Готовят творожные пончики с пшеничной мукой, которые во многих регионах Украины называют "мандриками". Такое название они получили от слова "мандри" – похожую еду если апостолы, когда путешествовали и проповедовали.

В этот день кончается пост, поэтому семья обычно собирается за общим столом. Часто в этот день готовят рыбные блюда, ведь именно рыбаком был Петр до того, как стал учеником Христа. Раньше в этот день устраивали народные гуляния, ярмарки и танцы. Сейчас же эта традиция подзабыта. Зато в народе тщательнее берегут суеверия. В этот день нельзя работать, шить, вязать или вышивать. Также не советуют отдыхать возле воды.

Наши предки старались в этот день уладить конфликты и избежать ссор в этот день. Поощрялось прощать старые обиды и не создавать новых.

Приметы на Петров день

После Петрова дня начиналась активная фаза сбора урожая, поэтому приметы в этот день тоже связаны с урожаем и предстоящей зимой. Например, дождливая погода обещала большой урожай, и чем больше дней будет дождь, тем больше удастся собрать. А вот холод на Петров день предвещал голод и прочие беды.

Наши предки считали: кто в ночь на Петра и Павла будет не спать, тот счастливым и здоровым будет весь год.

Ранее Українські Новини сообщали, в июле в украинцев не будет дополнительных выходных дней, поэтому придется работать все будние дни – всего будет 23 рабочих и 8 выходных дней.

До конца июля в Украине ожидается аномальная жара с сильными ливнями. Похолодание ожидается только в конце месяца.