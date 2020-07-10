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10 июля 2020, пятница, 22:28 245
Политика 2020-07-10T23:00:01+03:00
Українські Новини
В Гонконге новая вспышка COVID-19. Закрыты школы и детские сады

В Гонконге новая вспышка COVID-19. Закрыты школы и детские сады

Кира Молчанова
Гонконг, Коронавирус, Коронавирус в Китае, Коронавирус в Гонконге
Коронавирус. Фото: Фото: pexels
Коронавирус. Фото: Фото: pexels

Пока в Пекине на рынке зафиксировали несколько новых случаев COVID-19, в Гонконге тоже отмечают резкий рост заболеваемости коронавирусом, поэтому там закрывают все школы и готовятся к ужесточению карантина.

Об этом сообщает Financial Times.

Детские сады и школы уйдут на карантин с понедельника, 13 июля. Это сделали из-за того, что в городе растет количество подтвержденных случаев коронавируса в последние два дня.

За последнюю неделю в Гонконге зафиксировали 147 случаев коронавируса, из которых 88 - местная передача. Днем ранее заразились 42 человека. Вспышка является одной из самых больших в городе с начала пандемии. Новые случаи зарегистрировали в государственном жилом комплексе, доме престарелых и местных ресторанах, где, как считается, водители такси также могли стать переносчиками инфекции.

Правительство Гонконга просит жителей города соблюдать социальную дистанцию. Карантинные ограничения коснутся ресторанов и баров: там ограничат допустимое число гостей.

На данный момент в Гонконге зарегистрировано 1404 активных случая коронавируса, 7 человек скончались.

Как сообщали Українські Новини, Министерство здравоохранения отнесло Болгарию к странам "красной зоны" по эпидемической ситуации – там снова объявили карантин.

Также с 7 июля Минздрав отнес Албанию к странам "красной зоны".

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